Ventas de motos en Colombia se dispararon 35% hasta agosto: estas son las marcas preferidas

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas correspondiente a agosto de 2025. Durante el mes se matricularon 94.984 motos en el país, lo que representó un crecimiento del 28,78% frente al mismo mes de 2024.

Este dinamismo también se reflejó en las preferencias de los compradores: el segmento de cilindraje entre 101 CC y 125 CC concentró el 48,69% de las matrículas, seguido por el rango de 151 CC a 200 CC con el 24,67%.

En el acumulado del año, entre enero y agosto, la industria reportó un aumento del 35,20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, al contrastar julio con agosto de 2025, se observa un decrecimiento del 15,35% en las matrículas.