Las motos ya son 60% del parque automotor en el Valle de Aburrá: los estratos 2 y 3 lideran

El crecimiento de las motos en el Valle de Aburrá está aún lejos del que vivió el Sudeste asiático —en Vietnam hay 770 motos por cada 1.000 habitantes y estas representan entre el 85% y el 90% del tráfico del país—, pero el incremento de los últimos 20 años no tiene antecedente alguno y aún crece sin techo. Mientras en el año 2000 rodaban 81.120 motos en el área metropolitana, en 2024 se movían 1,35 millones; y mientras en el año 2000 el índice de motos por cada 1.000 habitantes era de 23, en 2025 subió a 120.
El boom de las motos en el Sudeste asiático comenzó a finales de los 90 y principios de los 2000 por el rápido crecimiento económico, la falta de suficiencia del transporte público y la entrada masiva de marcas chinas de bajo costo.
Detrás del crecimiento en Colombia hay razones similares: la moto es una alternativa de movilidad más económica frente al automóvil, pero también una herramienta de trabajo para miles de hogares que dependen de actividades como domicilios, transporte de mercancías, ventas y servicios en municipios intermedios y zonas rurales.