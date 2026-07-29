SOAT tendría un cambio clave en Colombia: esto propone el nuevo proyecto de ley

El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que propone cambiar la forma en que se calcula el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)para vehículos particulares en Colombia, mientras el Gobierno nacional avanza en una propuesta para actualizar el modelo de la revisión tecnicomecánica.
Las iniciativas, que fueron presentadas durante 2026, buscan modificar aspectos del sistema de movilidad y seguridad vial, permanecen en trámite y consulta pública, respectivamente, y aún no han entrado en vigencia.