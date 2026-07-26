De Medellín a Silicon Valley: los paisas que abren la puerta para invertir en gigantes tecnológicos

Hoy, el capital de empresarios, familias e inversionistas latinos llega a algunas de las tecnológicas más prometedoras del mundo gracias a una firma nacida en Medellín: Veronorte. Detrás de ella están Felipe Valencia y Camilo Botero, dos amigos que se conocieron hace más de tres décadas, cuando eran adolescentes y coincidieron en un paseo organizado por amigos en común.
Felipe estudiaba en el Colegio Alemán y Camilo en el Montessori. Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose, años después, en el origen de una de las firmas de capital de riesgo más reconocidas de América Latina. Catorce años después de su fundación, ese emprendimiento paisa se consolidó como un puente entre el capital latinoamericano y algunos de los fondos de venture capital más prestigiosos de Estados Unidos, especializados en financiar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento antes de que lleguen a bolsa o se conviertan en gigantes tecnológicos.
Entre quienes han confiado en Veronorte está el family office de J Balvin —estructura encargada de administrar, proteger y hacer crecer el patrimonio de una familia—. Obteniendo exposición a compañías como SpaceX, Databricks y Anduril.
Pero ese alcance internacional no fue el resultado de un plan trazado desde el principio. Por el contrario, el camino que llevó a Valencia y Botero hasta este punto estuvo marcado por decisiones que surgieron sobre la marcha y oportunidades que fueron apareciendo con el tiempo.
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