¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

El ecosistema de startups de Medellín atraviesa su mejor momento en los últimos años. La ciudad ingresó por primera vez al top 130 del Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026, dejando atrás a ciudades como Río de Janeiro, Monterrey y Abu Dhabi. Esta fue reconocida como la ciudad latinoamericana con el mejor ambiente para hacer negocios y, a su vez, la que mayor cantidad de startups tiene por cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja el crecimiento acelerado de los emprendimientos.
El año pasado, el ecosistema startup paisa cerró con cifras sólidas: creció 28,5% el número de compañías y levantó más de 157 millones de dólares en inversión para ese nicho de emprendimientos, un repunte superior al 406% en comparación con 2024.