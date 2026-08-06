Conexión Summit 2026 confirma la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo en el evento

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, participará como conferencista en la tercera edición de Conexión Summit, que se realizará los próximos 18 y 19 de agosto en Plaza Mayor, Medellín.
Para la fecha del evento, Restrepo ya estará ejerciendo oficialmente como vicepresidente de la República, debido a que la ceremonia de posesión está prevista para este viernes en Cali.
El anuncio fue confirmado a EL COLOMBIANO por Ana María Osorio, CEO de Conexión Summit, quien reveló que la confirmación del funcionario se produjo apenas un día antes y aseguró que se trata de una primicia.
“Tenemos uno de los speakers confirmados, que ya lo puedo confirmar, que es el vicepresidente Restrepo. Va a estar en Conexión también. Es la primicia. No lo hemos dicho en ninguna parte”, sostuvo.
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Osorio destacó que la presencia de Restrepo representa un respaldo para el ecosistema empresarial y de innovación de Medellín.
“José Manuel Restrepo no solamente por su trayectoria como ministro y además como rector de la Universidad EIA. Él tiene una visión relacionada con los cargos públicos, pero para muchos es un gran empresario y una mente brillante en emprendimiento e innovación. Para nosotros que esté presente es un espaldarazo muy grande que recibimos no para el evento, sino para el ecosistema de la ciudad”, señaló.