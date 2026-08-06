Conexión Summit 2026 confirma la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo en el evento

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, participará como conferencista en la tercera edición de Conexión Summit, que se realizará los próximos 18 y 19 de agosto en Plaza Mayor, Medellín. Para la fecha del evento, Restrepo ya estará ejerciendo oficialmente como vicepresidente de la República, debido a que la ceremonia de posesión está prevista para este viernes en Cali. El anuncio fue confirmado a EL COLOMBIANO por Ana María Osorio, CEO de Conexión Summit, quien reveló que la confirmación del funcionario se produjo apenas un día antes y aseguró que se trata de una primicia. “Tenemos uno de los speakers confirmados, que ya lo puedo confirmar, que es el vicepresidente Restrepo. Va a estar en Conexión también. Es la primicia. No lo hemos dicho en ninguna parte”, sostuvo. Entérese: Este es el Summit que quiere destrabar los negocios entre startups y grandes empresas en Medellín Osorio destacó que la presencia de Restrepo representa un respaldo para el ecosistema empresarial y de innovación de Medellín. “José Manuel Restrepo no solamente por su trayectoria como ministro y además como rector de la Universidad EIA. Él tiene una visión relacionada con los cargos públicos, pero para muchos es un gran empresario y una mente brillante en emprendimiento e innovación. Para nosotros que esté presente es un espaldarazo muy grande que recibimos no para el evento, sino para el ecosistema de la ciudad”, señaló.

¿De qué hablará José Manuel Restrepo en Conexión Summit?

Aunque la organización aún no define el espacio definitivo dentro de la agenda, Restrepo podría intervenir durante la primera jornada junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, o hacerlo el segundo día del encuentro. Según explicó Osorio, la intervención estará enfocada en la visión del nuevo Gobierno para fortalecer el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial durante los próximos cuatro años. La CEO de Conexión Summit manifestó además que la expectativa de la organización es que el nuevo vicepresidente contribuya a impulsar conversaciones y recursos para fortalecer el ecosistema. Entérese: Ecosistema de startups en Medellín creció 29%, pero se desplomó en inversión, ¿qué pasó? “Tenemos la esperanza de que eso pase, que ellos puedan movilizar y sobre todo, José Manuel en su rol como vicepresidente pueda movilizar conversaciones, recursos y mucha energía para este ecosistema que no solamente es a través del emprendimiento, sino también para los empresarios. Hay un montón de barreras que el país tiene que resolver, que no se van a resolver seguramente en estos cuatro años, pero cuando hay un apoyo decidido esas conversaciones se van a materializar de mejor manera”, agregó.

Conexión Summit en su edición 2026

La tercera edición de Conexión Summit se desarrollará bajo el concepto “Crecer incomoda”, una apuesta por conectar grandes empresas, emprendedores, inversionistas, academia y sector público para acelerar la innovación empresarial. Durante los dos días del encuentro se espera la participación de más de 1.000 emprendedores, 120 grandes empresas y cerca de 80 presidentes, gerentes generales y líderes C-Level. Además, asistirán inversionistas, representantes del sector público y de la academia.

La organización proyecta superar las 10.000 interacciones entre asistentes, generar 10.000 solicitudes de conexión y concretar al menos 5.000 reuniones estratégicas orientadas a crear alianzas de largo plazo y oportunidades de negocio. Uno de los principales cambios de esta edición será un modelo de reuniones uno a uno entre presidentes, gerentes generales y líderes empresariales con emprendedores previamente seleccionados mediante un proceso de matching, con el propósito de identificar soluciones para retos específicos de las organizaciones y promover nuevas alianzas.

Líderes nacionales e internacionales estarán en Medellín

La agenda también contará con la participación de empresarios y referentes internacionales que compartirán experiencias sobre transformación empresarial, innovación y liderazgo. Entre los invitados figuran James W. Keyes; Katrin Calledo, de StartupBlink; Sebastián Noguera, cofundador de Habi; Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves; Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia; Esteban González, CEO de Arturo Calle; Juan David Correa, presidente de Protección; David Escobar, director de Comfama; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Natalia Jiménez, ex CEO de Lulo Bank; Gian Piero Celia, CEO de Serfinanza; Andrés Escobar, gerente general de Tiendas Ísimo; Diego Noriega; Andrés Gutiérrez y Martha Forero, entre otros líderes nacionales e internacionales. Según Osorio, el propósito del encuentro es consolidar una plataforma donde las conexiones entre grandes empresas, emprendedores, inversionistas, academia y sector público se conviertan en alianzas estratégicas que fortalezcan la competitividad del país. “Colombia no necesita demostrar que tiene talento; necesita generar más espacios para conectarlo. El verdadero diferencial competitivo no está en quién tiene más recursos, sino en quién es capaz de crear mejores conexiones”, sentenció. Le puede gustar: Conexión Summit 2025 traerá a Medellín a los CEO de las dos startups unicornio de Colombia: Rappi y Habi Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: