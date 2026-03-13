Más vivienda VIS con precio fijo: oferta en pesos ya supera el 57% de los proyectos

Tras los aumentos que registraron las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en 2026, impulsados por el alza del salario mínimo de 23,7%, el Gobierno Nacional comenzó a mover fichas para cambiar la forma en que se comercializan estos proyectos. El Ministerio de Vivienda adelantó un proyecto de decreto que busca desindexar el precio de estas viviendas del salario mínimo, una práctica tradicional en el sector que ha generado cuestionamientos, especialmente cuando el ajuste anual del mínimo supera las expectativas del mercado. En medio de ese debate, el sector ha empezado a replantear la posibilidad de ofertar la vivienda VIS en pesos y con precios fijos. Aunque el cambio aún está en proceso, las cifras muestran que la tendencia ya empezó a moverse.

De acuerdo con datos de la firma Galería Inmobiliaria, recopilados por el Ministerio de Vivienda, la proporción de proyectos VIS ofertados en pesos pasó de 25% en septiembre de 2025 a 57% en marzo de 2026, un incremento significativo en menos de cinco meses. A través de un comunicado divulgado este viernes 13 de marzo, la cartera aseguró que la oferta en pesos ya supera a la que todavía se comercializa en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Le puede interesar: El “chu chu chu” de la vivienda VIS en el Gobierno Petro

El objetivo: dar más certeza a los compradores

El sector está a la espera de un decreto que por ahora sigue siendo solo un proyecto y que busca estandarizar la comercialización de la VIS en pesos colombianos, con precios fijos que se mantengan hasta el momento de la escrituración. La idea, según el Ministerio de Vivienda, es dar mayor certeza a los compradores y evitar que el valor final de la vivienda cambie durante el proceso de compra. La cartera ha defendido que este esquema puede proteger mejor a los hogares, especialmente en contextos donde fuertes incrementos del salario mínimo terminan elevando el precio de las viviendas que ya estaban separadas. “Cuando los precios de la VIS están atados al salario mínimo se generan incrementos ajenos a los costos de construcción, así como desistimientos de familias que ven cómo cada año sube el precio de la vivienda que estaban comprando”, explicó el Ministerio en su comunicado. Lea más: Gobierno propone desindexar la vivienda VIS del salario mínimo y fijar tope en todas las ciudades

El temor: sobrecostos para los hogares

En la práctica, la vivienda VIS parece haberse alejado parcialmente de su propósito inicial. Aunque está dirigida a los hogares de menores ingresos, el hecho de que su precio esté atado al salario mínimo ha generado temor entre los compradores por posibles sobrecostos durante el proceso de compra. El problema no se limita al precio que aparece en la publicidad de los proyectos o en la sala de ventas. También tiene que ver con las proyecciones financieras que hacen las familias al momento de iniciar el proceso de compra. En condiciones normales, compradores y constructoras suelen hacer cálculos con aumentos del salario mínimo relativamente previsibles. Sin embargo, el salto de 23,7% decretado para 2026 rompió esas expectativas y encareció de manera abrupta viviendas cuyo precio seguía atado a esa referencia. Como resultado, se han presentado casos de hogares que separaron una vivienda VIS, avanzaron en el ahorro de la cuota inicial e incluso estructuraron su crédito hipotecario, pero que luego vieron cómo el valor final aumentaba año tras año al ritmo del salario mínimo. Conozca también: Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés en Colombia

El reparo de las constructoras