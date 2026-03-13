Más vivienda VIS con precio fijo: oferta en pesos ya supera el 57% de los proyectos

Tras los aumentos que registraron las viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en 2026, impulsados por el alza del salario mínimo de 23,7%, el Gobierno Nacional comenzó a mover fichas para cambiar la forma en que se comercializan estos proyectos.
El Ministerio de Vivienda adelantó un proyecto de decreto que busca desindexar el precio de estas viviendas del salario mínimo, una práctica tradicional en el sector que ha generado cuestionamientos, especialmente cuando el ajuste anual del mínimo supera las expectativas del mercado.
En medio de ese debate, el sector ha empezado a replantear la posibilidad de ofertar la vivienda VIS en pesos y con precios fijos. Aunque el cambio aún está en proceso, las cifras muestran que la tendencia ya empezó a moverse.