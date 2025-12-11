Ventas de vivienda crecieron 11,3% en el 2025, pero hay temores por subida de la inflación y tasas de interés en Colombia

El sector de la vivienda en Colombia cerrará el 2025 con un punto de inflexión, entre señales de recuperación comercial, un ambiente macroeconómico presionado y una lista amplia de retos de cara al 2026.
La ruta hacia la reactivación dependerá de tres motores clave: la situación fiscal, la evolución de las tasas de interés y los costos de construcción. Además, de la puesta en marcha de las propuestas impulsadas por el sector constructor.
Las cifras muestran una economía apretada, pero un mercado de vivienda que se resiste a frenar. A octubre, en los últimos 12 meses del 2025, las ventas crecieron 11,3% y los lanzamientos aumentaron 9,7%, un comportamiento jalonado principalmente por la vivienda No VIS.
Para Camacol, el gremio constructor, este repunte demuestra que el interés de las familias en adquirir vivienda se mantiene, incluso en un año marcado por un estrecho margen fiscal y una inflación persistente.
