Gobierno propone desindexar la vivienda VIS del salario mínimo y fijar tope en todas las ciudades

El Gobierno Nacional dio a conocer este domingo un proyecto de decreto que propone cambiar de raíz la forma en que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia. El documento establece que el valor máximo de este tipo de vivienda será, como regla general, de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que ese precio deberá pactarse desde el inicio en pesos colombianos, sin posibilidad de indexarse posteriormente al salario mínimo.
“El valor total de la vivienda en pesos constituirá el único precio exigible durante la ejecución del contrato”, señala el borrador, que además subraya que “en ningún caso dicho precio podrá quedar sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente”, una vez firmada la promesa de compraventa o el documento equivalente.
La medida busca ponerle un freno a los incrementos abruptos que se dieron tras el aumento del salario mínimo del 23,7%, cuando miles de familias que ya estaban vinculadas a proyectos VIS se enteraron de que debían aportar hasta $49 millones adicionales para no perder su cupo.