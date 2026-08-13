Así funciona Plenti, la startup paisa que permite invertir en oro digital desde solo $20.000

Cuando estudiaban juntos en el Colegio Montessori, Martín Peláez, Nicolás Zuleta y Sebastián Correa no imaginaban que años después terminarían creando una startup.
La idea de Plenti surgió a partir de una dificultad que ellos mismos encontraron al intentar invertir sus ahorros en dólares como una alternativa para protegerse de la devaluación.
La compañía, nacida en Medellín, comenzó enfocada en facilitar operaciones para recibir, convertir y mover dinero entre monedas. Ahora está dando un nuevo paso: incorporó una sección de inversión que permite a sus usuarios comprar y vender activos digitales, entre ellos Tether Gold (XAUT), desde aproximadamente US$6 (cerca de 20.000 pesos).
Plenti asegura que actualmente cuenta con más de 150.000 usuarios y que por su plataforma se han transado más de 680 millones de USDT.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti, explicó las razones detrás de esta expansión, cómo funciona el llamado Oro Digital, cuánto esperan mover durante el primer año y cuál es el modelo de negocio de la compañía.
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