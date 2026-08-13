Así funciona Plenti, la startup paisa que permite invertir en oro digital desde solo $20.000

Cuando estudiaban juntos en el Colegio Montessori, Martín Peláez, Nicolás Zuleta y Sebastián Correa no imaginaban que años después terminarían creando una startup. La idea de Plenti surgió a partir de una dificultad que ellos mismos encontraron al intentar invertir sus ahorros en dólares como una alternativa para protegerse de la devaluación. La compañía, nacida en Medellín, comenzó enfocada en facilitar operaciones para recibir, convertir y mover dinero entre monedas. Ahora está dando un nuevo paso: incorporó una sección de inversión que permite a sus usuarios comprar y vender activos digitales, entre ellos Tether Gold (XAUT), desde aproximadamente US$6 (cerca de 20.000 pesos). Plenti asegura que actualmente cuenta con más de 150.000 usuarios y que por su plataforma se han transado más de 680 millones de USDT. En diálogo con EL COLOMBIANO, Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti, explicó las razones detrás de esta expansión, cómo funciona el llamado Oro Digital, cuánto esperan mover durante el primer año y cuál es el modelo de negocio de la compañía. Le puede interesar: La historia de Avista, la fintech que deleitó a Bancolombia y terminó siendo comprada

De mover dinero a invertir: ¿por qué Plenti dio este paso?

Plenti cuenta con más de 150.000 usuarios y busca integrar en una sola plataforma operaciones para recibir, convertir, mover e invertir dinero. FOTO: CORTESÍA

Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti, explicó en diálogo con EL COLOMBIANO que la entrada al negocio de las inversiones responde a una evolución de las necesidades de los propios usuarios de la plataforma. “Primero buscaban una forma más sencilla de recibir, convertir y mover dinero entre monedas; ahora también necesitan alternativas para conservarlo, diversificarlo y ponerlo a trabajar desde la misma plataforma”, señaló. La apuesta, por ahora, está en una etapa inicial. Por eso, la compañía no entrega una participación concreta que esta nueva línea tendrá dentro de sus ingresos en los próximos dos o tres años. Sin embargo, Peláez dijo que esperan que se convierta en una línea relevante para la compañía, tanto por los ingresos directos derivados de las operaciones como por el aumento en el uso y la permanencia de los usuarios dentro del ecosistema. “Nuestra intención es que Plenti deje de ser solamente una herramienta transaccional y se convierta en una cuenta financiera integral para los latinoamericanos”, afirmó. Además, la compañía parte de una base superior a los 150.000 usuarios, pero no espera que todos migren inmediatamente hacia los productos de inversión. Peláez explicó que la expectativa para el primer año es alcanzar una adopción de entre 10% y 15% de la base total de usuarios, mientras que la meta de volumen está en superar los US$5 millones en transacciones de Tether Gold (XAUT). La estrategia, sin embargo, no estaría centrada únicamente en conseguir un elevado número de operaciones. “Más que impulsar una adopción acelerada, queremos construir una base de usuarios activos que comprendan el producto y lo utilicen como parte de una estrategia de diversificación”, dijo. Puede leer: Plenti, la startup paisa que le permite ahorrar y transferir dólares digitales

¿Quién está usando Plenti en Colombia?

Peláez explicó que la base de usuarios de la compañía es diversa. Hay personas que ya tienen conocimiento sobre dólares digitales y criptoactivos, pero también usuarios que llegaron a Plenti porque reciben pagos desde el exterior, trabajan de manera independiente, prestan servicios a compañías internacionales o necesitan mover dinero entre diferentes monedas. La nueva sección está diseñada para ambos perfiles. Para quienes ya tienen experiencia, la ventaja está en concentrar más operaciones dentro de una misma cuenta. Para quienes nunca han invertido, la compañía busca reducir algunas de las barreras de entrada mediante compras fraccionadas, información en español y montos iniciales cercanos a los US$6. Peláez, no obstante, hace una precisión: que el monto mínimo sea bajo no significa que desaparezca el riesgo asociado a la inversión. Lea más: Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia

¿Por qué apostarle al oro digital?

El oro tradicionalmente ha sido considerado un activo de diversificación, pero Peláez considera que el interés actual no puede atribuirse a un único factor. “Los usuarios están más expuestos a conversaciones sobre inflación, tasas de cambio, conflictos internacionales y volatilidad de los mercados, y eso los lleva a buscar alternativas diferentes a mantener todos sus recursos en una sola moneda o activo”, explicó a EL COLOMBIANO. En ese contexto aparece el Oro Digital. La herramienta utiliza Tether Gold (XAUT), un activo digital cuyo valor está respaldado por oro físico. De acuerdo con la información entregada por Plenti, cada token representa una onza troy de oro con una pureza de 99,99%, respaldada por metal custodiado en Suiza. La tokenización permite que el usuario adquiera una fracción del activo sin tener que comprar una onza completa, almacenar oro físico o acudir a una plataforma internacional. Pero Peláez insiste en que el oro tampoco es un activo libre de volatilidad. “El oro tiene una trayectoria histórica como activo de diversificación, pero su acceso tradicional ha sido complejo por los costos, la custodia y los montos mínimos. La tokenización permite acceder de manera fraccionada, aunque es importante aclarar que su precio también puede subir o bajar y que no garantiza rentabilidad”, señaló.

¿Cómo gana dinero Plenti con inversiones desde US$6?

Una de las preguntas detrás de este modelo es cómo resulta rentable procesar operaciones de montos pequeños. Peláez explicó que el negocio no depende de obtener una rentabilidad significativa de cada operación individual, sino de agregar un gran número de transacciones mediante infraestructura digital. “La monetización directa proviene principalmente del diferencial aplicado sobre el precio de compra o venta, cuyo costo total se presenta al usuario antes de confirmar la transacción”, explicó. Pero la estrategia también tiene un componente más amplio. La compañía busca que un mismo usuario pueda recibir dinero, convertirlo, moverlo e invertirlo sin necesidad de acudir a diferentes plataformas. “Un usuario que puede recibir, convertir, mover e invertir dinero dentro de una misma aplicación tiene menos necesidad de fragmentar sus operaciones entre diferentes plataformas”, agregó. Conozca también: ¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

¿Cómo se ejecuta una compra de Oro Digital?

La experiencia para el usuario se realiza desde la aplicación de Plenti, aunque detrás de una operación existen diferentes procesos tecnológicos y operativos. De acuerdo con la compañía, la ejecución de las órdenes se realiza mediante infraestructura especializada de terceros. Los activos adquiridos se registran en subcuentas asociadas a los usuarios y, según explicó Plenti, se mantienen separados de los recursos operativos de la compañía. Para acceder a la funcionalidad, el usuario debe completar previamente los procesos de verificación de identidad y posteriormente pasa por controles de conocimiento del cliente, prevención de lavado de activos y monitoreo transaccional. Peláez explicó que uno de los mayores retos durante el desarrollo fue precisamente hacer que toda esa infraestructura resultara sencilla para el usuario. “Detrás de una orden de compra o venta existen procesos de verificación, transmisión de instrucciones, ejecución mediante terceros, registro de activos, separación de recursos, monitoreo transaccional y presentación transparente de precios y costos”, explicó. El desarrollo completo de la funcionalidad tomó aproximadamente tres meses, desde el diseño y las integraciones técnicas hasta las pruebas operativas, de cumplimiento y experiencia de usuario.

Bitcoin, Ethereum y otros activos también están disponibles

Aunque el Oro Digital es uno de los principales productos de esta nueva etapa, Plenti no se limita a este activo. La sección de inversión comenzó con siete activos: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Dogecoin y Tether Gold. USDT y USDC funcionan como saldos para realizar las operaciones. Todos pueden adquirirse de manera fraccionada, mientras que la compañía prevé incorporar progresivamente nuevas herramientas, entre ellas órdenes límite. La estrategia podría ampliarse todavía más. Peláez confirmó a EL COLOMBIANO que la compañía también trabaja en la posibilidad de incorporar acciones y ETF.

¿Qué pasa con la regulación de criptoactivos en Colombia?

Este es uno de los puntos que Plenti identifica como relevantes para el crecimiento del mercado. El cofundador de la startup señaló que la compañía parte de comunicar claramente la naturaleza de los productos a los usuarios y sus riesgos. En Colombia, explicó, los criptoactivos no son valores bajo la Ley 964 de 2005, no están vigilados por la Superintendencia Financiera y no cuentan con la garantía de Fogafín. Por eso, Plenti considera necesario avanzar hacia reglas más claras en aspectos como custodia, revelación de riesgos, protección al consumidor, segregación de activos, estándares operativos y responsabilidades de los participantes. “Una regulación clara no debería impedir la innovación, sino establecer condiciones homogéneas y confiables para empresas y usuarios”, sostuvo.

¿Cuánto ha levantado Plenti?

Hasta ahora, la startup ha levantado aproximadamente US$200.000 en una ronda semilla, con inversionistas como Platanus Ventures. Según la firma, estos recursos se han destinado principalmente al desarrollo tecnológico, el fortalecimiento regulatorio y la expansión de la cuenta global. Actualmente, la compañía afirma que es rentable y que su prioridad es consolidar la sección de inversión en Colombia, medir su adopción y posteriormente preparar su expansión hacia otros mercados de América Latina.

Una cuenta para mover, guardar y diversificar

La apuesta de Plenti es pasar de una plataforma centrada en el movimiento de dinero a una herramienta más amplia para las finanzas personales. La compañía no plantea el Oro Digital como sustituto de otros productos financieros. Peláez explica que un CDT, los dólares, las acciones y el oro tienen características diferentes en términos de riesgo, liquidez y horizonte de inversión. En ese sentido, el Oro Digital es presentado como una alternativa de diversificación, especialmente para quienes quieren tener exposición al precio del oro sin comprar una barra física o asumir los costos asociados a su almacenamiento. La startup paisa busca que ese acceso pueda hacerse desde montos pequeños y desde la misma cuenta en la que sus usuarios ya reciben y movilizan dinero. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: