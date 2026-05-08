Viuda del dueño de OnlyFans toma control del 75% de la empresa matriz

La viuda del fundador y principal accionista de OnlyFans, Yekaterina Chudnovsky, asumirá el control de la plataforma de contenido para adultos tras la muerte del empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, ocurrida en marzo de este año.
De acuerdo con información publicada por Forbes, Chudnovsky pasó a controlar al menos el 75% de las acciones y derechos de voto de Fenix International, empresa matriz de OnlyFans.
El documento también le otorga la facultad de nombrar y remover a la mayoría de integrantes de la junta directiva.
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Radvinsky falleció a los 43 años a causa de un cáncer terminal. Forbes estimó que su fortuna alcanzaba los US$4.700 millones al momento de su muerte, impulsada principalmente por su participación en Fenix International.