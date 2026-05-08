Viuda del dueño de OnlyFans toma control del 75% de la empresa matriz

La viuda del fundador y principal accionista de OnlyFans, Yekaterina Chudnovsky, asumirá el control de la plataforma de contenido para adultos tras la muerte del empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, ocurrida en marzo de este año. De acuerdo con información publicada por Forbes, Chudnovsky pasó a controlar al menos el 75% de las acciones y derechos de voto de Fenix International, empresa matriz de OnlyFans. El documento también le otorga la facultad de nombrar y remover a la mayoría de integrantes de la junta directiva. Le puede gustar: Desde las cárceles de Medellín están tumbando con fotos que bajan de páginas porno Radvinsky falleció a los 43 años a causa de un cáncer terminal. Forbes estimó que su fortuna alcanzaba los US$4.700 millones al momento de su muerte, impulsada principalmente por su participación en Fenix International.

¿Quién es Yekaterina Chudnovsky?

A sus 42 años, Chudnovsky asumirá el control de OnlyFans tras años de mantenerse alejada del foco público dentro de la compañía. Sin embargo, personas cercanas a la pareja la habían señalado anteriormente como una figura clave en las decisiones de Leonid Radvinsky, describiéndola incluso como su “socia de facto”. Chudnovsky estudió en la Northwestern University y posteriormente se graduó en derecho en la DePaul University College of Law. Actualmente, se desempeña como abogada corporativa en una firma tecnológica privada y también integra las juntas directivas de Elicio Therapeutics e Immix Biopharma.

¿Cómo se convirtió OnlyFans en un gigante multimillonario?

Según datos citados por Forbes y The Guardian, OnlyFans registró alrededor de US$1.500 millones en ingresos y más de US$700 millones en ganancias durante el último año.

La plataforma movió además US$7.200 millones en transacciones brutas en 2024 y actualmente alberga cerca de 4,6 millones de cuentas de creadores. El modelo de negocio se basa en suscripciones directas entre creadores y usuarios, mientras la compañía retiene el 20% de las ganancias generadas. El crecimiento explosivo de la empresa ocurrió tras la compra de Fenix International por parte de Radvinsky en 2018. El empresario adquirió el 75% de la compañía a Tim Stokely y a su padre Guy Stokely por US$30 millones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Posteriormente, reorientó la plataforma hacia contenido para adultos, una apuesta que se aceleró durante la pandemia con la llegada masiva de trabajadoras sexuales, artistas para adultos y creadores convencionales interesados en monetizar directamente a sus seguidores.

¿Por qué OnlyFans enfrenta controversias?

Aunque la compañía ha intentado proyectarse como una red social enfocada en estilo de vida, fitness y economía de creadores, analistas y críticos sostienen que gran parte de sus ingresos provienen de la pornografía. The Guardian señala que la plataforma ha sido determinante en la normalización global del consumo de contenido para adultos.

El éxito financiero de OnlyFans también ha abierto debates sobre desigualdad económica dentro de la plataforma. Mientras algunos creadores obtienen millones de dólares, la mayoría registra ingresos modestos. Además, organizaciones civiles cuestionan el impacto social del modelo, argumentando que incentiva la autoobjetivación y expone a usuarios a riesgos de filtración de contenido íntimo. La académica Gail Dines ha cuestionado duramente el impacto social y de salud pública asociado a la explotación sexual comercial.

¿Qué riesgos regulatorios enfrenta la empresa?