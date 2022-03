Me atrevo a usar el título de la canción de Shakira para referirme desde el título de esta columna a la verdadera culpable del despropósito que vimos el domingo pasado: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Porque CODA no tiene la culpa de nada. CODA es una peliculita bien armada, que seguramente les alegrará la tarde de un día de semana a muchos de ustedes cuando la vean a través de Amazon Prime (aunque en realidad en Estados Unidos la distribuyó Apple después de adquirir sus derechos en Sundance por 25 millones de dólares) y que terminará siendo olvidada en algún rincón de su memoria dentro de algunos meses. Y eso no está mal.

Lo que está muy mal es declarar que en el mismo año en el que “El poder del perro” ofreció un western revisionista capaz de hablar de acoso, de homofobia y sentimientos reprimidos sin caer en el panfleto, y en el que Kenneth Branagh convirtió en “Belfast” sus recuerdos de infancia en una dulce declaración de amor por su familia y al mismo tiempo en un inesperado manifiesto antibélico, la Academia haya declarado con su estatuilla dorada que CODA es la mejor película del año. Hay que estar ciego a la soberbia fotografía de las dos primeras y sordo para no escuchar los parlamentos de ambos guiones, para afirmar lo que se antoja una blasfemia. Y también se debe estar mudo para no criticar en voz alta aspectos tan anodinos en el remake de “La familia Bélier” como el uso de la música, que en la original francesa era esencial para entender el conflicto interno del personaje principal entre sus sueños y sus obligaciones y para conmover con canciones inolvidables a la audiencia y que aquí es casi una trama secundaria.

Sian Heder, la directora y adaptadora de la historia francesa, que se desarrollaba en el contexto rural de los productores de hortalizas, ha sabido seguir los dictados de la corrección política. No sólo solucionó la falla que tenía la película de Éric Lartigau al utilizar actores oyentes para que encarnaran personajes con discapacidad auditiva, sino que le adicionó a la trama estadounidense un muy conveniente y biempensante tema de los pequeños pescadores que son abusados por los intermediarios. Por supuesto que a los miembros de la Academia, cada vez más desesperados en apoyar “las causas justas”, se les hizo agua la boca con una película que los convertía en mejores personas sólo con verla. ¡Si estaban apoyando a la comunidad de sordos al hacerlo!

Pero el resultado es un desastre. Porque este premio le está enviando el mensaje implícito a los futuros realizadores, de que no se necesita contar bien una historia, arriesgarse con un tema original o con un ángulo personal sobre un tema. ¿Para qué si es mucho más rentable escoger una motivación “importante” y construir alrededor de ella una producción inocua que no moleste a nadie? Los jóvenes, que son ambiciosos y que quieren reconocimiento, tomarán nota rápidamente. Y entonces nos llenaremos de películas “necesarias” que en realidad no necesitamos. Comida nutritiva que no sabe a nada.