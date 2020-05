De rock y juventud

Las canciones son como las imágenes de un álbum fotográfico, se convierten en los recuerdos sonoros de la vida y si la cosa de verdad funciona así, pues soy un gran coleccionista de recuerdos sonoros.

Por estos días, revisando mis discos, eligiendo qué sonar para iniciar el día, se aparecieron ante mis ojos algunos viejos discos de la superbanda que me cambió la vida: Sonic Youth. Goo, Daydream Nation, Dirty, Washing Machine, Sister, Confusión is sex, Rather Ripped son algunos de ellos. Traté de pasar...