El Robo del siglo y una comprometida banda sonora

El cine colombiano no ha sido del todo generoso con nuestra propia historia musical. Eso es más que evidente, no es un juicio amañado, es una realidad que todos conocemos. Sin embargo, no se puede desconocer el aporte de producciones cinematográficas que se han refugiado de manera cariñosa en nuestra música colombiana. Rodrigo D. no futuro, con toda la banda sonora del punk y metal underground paisa; Perro come perro, con la nueva música colombiana y el rock caleño; Los días de la ballena, con el...