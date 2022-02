Hace años conversaba con el maestro Julio Ernesto Estrada, Fruko, en su casa. Él, como un amoroso profesor, tomó una regla y empezó a señalar en un gran mapamundi un recorrido por países al borde del mar. “Londoño, préstele atención a esto, le va a servir”, dijo, mientras me contaba el recorrido que ha hecho la cumbia por el mundo, desde sus orígenes hasta su industrialización. Fue revelador entender tantos nombres, tantas dinámicas culturales, tanta sangre, pasión y alegría en un ritmo que nos conecta a todos a través del baile.

Esa lección musical de Fruko no se me olvidará nunca, y además, me hizo valorar más el proceso de la cumbia en nuestro país.

Luego, a través de redes sociales, disfruté un video de Los Cumbia Stars, el proyecto musical liderado por Juan Pablo Acosta. En ese video, con una genialidad divertida, reafirmaban lo mismo que Fruko años atrás me había enseñado, la razón por la cual la cumbia une al continente. En el video presentaban diez maneras de hacer cumbia en latinoamérica, en México, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, y por supuesto en Colombia con todas sus variantes, la gaita, el sonido paisa, la cumbia de caña de millo, la cumbia de acordeón o el estilo corralero. Ese video rotó de manera viral por muchos territorios, se ha convertido en una guía divertida para entender el universo y la vida de la cumbia en América latina.

Por eso, más allá de lo lúdico de los dos ejemplos, en esta ocasión quiero recomendarles el sonido de esta agrupación, de los Cumbia Stars, una propuesta que está conformada por la cantante Cristina Escamilla, una de las voces más importantes del género en el país y ocho músicos de amplia trayectoria y reconocida calidad musical, entre ellos el director, compositor, guitarrista y acordeonero Juan Pablo Acosta. Su repertorio es 100 % bailable y fusiona temas inéditos de la agrupación, con arreglos originales de los grandes maestros de la música tropical colombiana como Lucho Bermúdez, Rodolfo Aicardi, Los Corraleros de Majagual, Joe Arroyo o Fruko y sus Tesos.

Entre muchos logros, Los Cumbia Stars fueron nominados a los Latin Grammy en 2020 a mejor álbum de Cumbia/Vallenato y es la única nueva banda del género tropical firmada por el legendario sello disquero Discos Fuentes.

En pocos meses, Los Cumbia Stars lanzarán al mercado su tercer trabajo discográfico denominado “Cumbia Popular”, que contará con importantes colaboraciones de artistas referentes del género en Colombia y Latinoamérica. Además, realizarán su primera gira internacional por Centroamérica y México.

Son colombianos, son de Medellín y son un claro ejemplo de la vitalidad de la cumbia y de su importancia en la actual industria musical global. Una recomendación que seguro los pondrá a mover los pies al son del güiro y la alegría.