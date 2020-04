Mucha pantalla y poca música, o por lo menos eso es lo que se ve, poca creación de música en la soledad sincera del artista, en la soledad que no se muestra ni se exhibe. La música en su estado más puro. Y es que a veces esa es una imagen muy cliché, un compositor a merced de su guitarra, su piano y su libreta. Pero por más cliché que sea, por estos días es un necesario acto de sinceridad artística.

En eso he pensado durante varios días, sin saber si es conveniente publicarlo en estos momentos de sensibilidad y confinamiento. Pero es real, hoy en día, en estos tiempos de cuarentena que no olvidaremos nunca, la música se ha convertido en una muestra de talentos de centro comercial gracias a los masivos lives de diferentes músicos en redes sociales.

En algún momento lo dije en este mismo espacio, los en vivo a través de las redes sociales son una linda manera de ser compañía, son una linda manera de brindar tranquilidad a seguidores y amantes al sonido, pero también es cierto, saturan, cansan, se hacen cotidianos y aburridos, hay un equilibrio para todo y ese equilibrio se rebasó hace rato.

La música es como el alimento, se necesita para no morir de hambre, para no morir de tristeza ni de desconsuelo, y es cierto, por estos días es necesaria, sobre todo para los que en soledad real encuentran compañía esperanzadora, pero es importante saber darle el lugar apropiado y, sobre todo, los momentos justos.

Y es que la situación sería diferente si estos en vivo, en el mejor de los casos, tuvieran música, desde la forma más simple o más planeada, pero se han convertido en transmisiones banales sin nada de canción ni creación, donde uno solo se pregunta, ¿lo harán por la gente o por ellos mismos? Y por favor, no se ofenda, solo piénselo y si lo hace por la gente, felicitaciones. La sobresaturación, el deseo de figurar y la excesiva exposición hacen cada vez más dependientes a los músicos de los likes, comentarios, corazones y visualizaciones, cuando sabemos que lo verdaderamente importante para ese espíritu creador, son los aplausos y los ojos cautivos del público extasiado de alegría por un buen concierto.

Esperemos que más adelante no nos toque reinventarnos aún más gracias a estas dinámicas digitales de consumo libre, cero aplausos y poco dinero.

Y repito por si no se ha entendido, está bien hacer en vivos, muy bien, es necesario, pero también es necesario guardar tiempo para la intimidad de la creación, aprovechar el tiempo, el silencio, para la soledad de las nuevas canciones y, sobre todo, guardar tiempo para después, para que los conciertos no mueran, para que cuando todo esto pase no seamos solo artistas y consumidores digitales sino que los aplausos lleguen, se escuchen y sean un motivo más para encontrarnos y pagar por ir a vivir un concierto verdaderamente en vivo.