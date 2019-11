Nuestro Rock al Río

En este país necesitamos más música, no hay duda de eso. Música para todo. Para las mañanas, las tardes y las noches, para la rabia y la desesperanza, para apaciguar los problemas y alimentar el espíritu, para la catarsis y el desahogo. Para vivir.

Desde hace años, hacer música en vivo es más que un negocio comercial masivo, se ha convertido en un motor para el encuentro y el desarrollo cultural, eso lo han entendido las entidades gubernamentales, por suerte.

En ese mismo camino hace 14 años, nació una propuesta de festival musical y cultural en el Oriente antioqueño, en Rionegro, llamado Rock al Río, un espacio que inicialmente se propuso como un pequeño concierto de metal con bandas de la región y un tiempo después se convirtió en sueño-realidad, y pasó de ser un proyecto para acceder a recursos públicos, a una propuesta de gran festival para impulsar las bandas de Rionegro y los municipios cercanos.

Ya en 2008 se realizó su primera edición internacional con la presencia de Fidel Nadal de Argentina como artista invitado, y fue desde ese momento que el festival creció y se convirtió en una propuesta con bandas locales, nacionales e internacionales. Por este bello espacio han pasado propuestas como Reincidentes, Los Toreros Muertos, Total Chaos, Carajo, La Pestilencia, Aterciopelados, Estados Alterados, Masacre, I.R.A, Bajo Tierra, Nadie, entre muchas otras. Una historia invaluable de sonidos y amores.

Rock al Río organiza su proceso por componentes, uno de ellos el musical, que es transversal a todo el festival; también uno académico, con la formación de los artistas que participan; uno deportivo con el torneo de skate, y uno social-ambiental, que el mismo público ayuda a construir.

A pesar de tantas cosas buenas y de llegar a su edición número catorce con la construcción de identidad cultural, con la formación de músicos, productores, periodistas, sonidistas, gestores y, además con la movilización de turismo nacional, el festival está pendiendo de un hilo.

El problema

La actual administración de Rionegro, en cabeza de Andrés Julián Rendón Cardona, notificó la falta de apoyo económico para el festival, situación que movilizó a la escena cultural no solo del Oriente antioqueño, sino de Medellín. Esta situación presionó al alcalde para hacer un último esfuerzo y ofrecer una tarima para la realización de esta edición, pero no es suficiente. El pago de producción, jurados del proceso musical, bandas participantes y componentes académicos, exigen no solo un espacio dispuesto en una fecha, sino el acompañamiento estatal y económico para lograr tener un festival de calidad.

Y ahora, el equipo de trabajo, luego de intentar tocar puertas, buscar y bajar la cabeza para no dejar morir un hermoso proyecto cultural, encontró en las bandas un aliado anímico y potente, además de desinteresado, al ofrecer su arte de manera gratuita. También muchos seguidores han decidido hacer un crowdfunding, o mejor, una vaca rockera, para que el festival tenga en su historia, en su hoja de vida, la edición número 14. Las donaciones hasta ahora van por el millón de pesos, están abiertas a través de este link https://vaki.co/vaki/1573343074377.

Y vos, ¿te sumas a seguir haciendo historia?

#SomosRockalRío