¿Pagaría por un concierto online?

Esta es una pregunta que me he hecho durante varios días, semanas incluso. Una pregunta de difícil respuesta, teniendo en cuenta que vivo, respiro y trabajo para la música y, además, adoro los conciertos y su ritual de felicidad. Pienso en tantas cosas que me siento mal por responder, incluso, en lo que ustedes pueden llegar a pensar de mí con esta respuesta. La verdad es que no pagaría por un concierto online, no me cabe en la cabeza, me cuesta pensar en esa opción extrema que no disfruto. No me...