Para aprender cómo es el baile. “La madre del blues”, de George C. Wolfex

I want to see the dance you call the black bottom

I wanna learn that dance

Versos de la canción “Ma” Raineys black bottom

Acerquémonos con el sombrero en la mano, como quien entra al templo de una religión que no profesa. Aceptemos con humildad que a pesar de no ser ajenos a la empatía, si no tenemos la piel oscura y no hemos vivido en carne propia el racismo, como sí le ha tocado a la población afrodescendiente de Colombia y de Estados Unidos, hay una parte del sentido profundo con el que fue hecha...