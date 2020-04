Un libro que es un canto de amor eterno

A veces los libros nos dan revolcones en el pavimento hirviendo sin piedad, en otras ocasiones, nos elevan hacia nubes esponjosas, luminosas y refrescantes. Todo eso pasa sin parpadear, cuando nos dejamos atrapar por el pasar de las páginas y el reloj detenido.

Y es que en tiempos de recogimiento y soledad como estos, los libros se convierten en un bálsamo de esperanza y compañía, y encontrarlos es como encontrar un amor dentro del azar del improbable destino.

En esa búsqueda por nuevas historias llegué a un libro al que me resistía a leer pero que me encontró en un buen momento y sin lugar a dudas me cambió alguna pieza de mi croquis de vida y, sobre todo, la percepción del amor en los tiempos de la música y las canciones. Un libro que básicamente se convierte en banda sonora, se convierte en una casetera llena de recuerdos amorosos, como un álbum familiar, con todos los momentos importantes de la vida, en este caso de un amor rocanrolero, juvenil y agitado.

El libro se llama Vives en las cintas que me grabaste, en su edición original “Love is a mix Tape” lo escribió Rob Sheffield, un reconocido editor y colaborador de las revistas Blender, Spin y Details, y además, afamado periodista musical que trabaja reseñando discos y canciones para la revista Rolling Stone.

Resulta que Rob se dedicó a escribir en su vida sobre las cosas que amó o ha amado, sean sus discos favoritos o las cintas recopilatorias que se grabó con su novia. Y ahí, en ese punto y en esa acción fanática de regrabar cassettes, es donde nace este libro maravilloso que hoy quiero recomendarles.

Este texto cuenta la historia de Rob y Renée, una pareja de novios que se conocieron cuando tenían aproximadamente 23 años. Se enamoraron, escucharon canciones juntos, escribieron crónicas de conciertos a cuatro manos, se quisieron mucho.

Renée fallece muy joven y le deja muchos recuerdos a Rob, entre ellos una caja llena de cassettes empolvados que grabaron juntos y que ahora en su ausencia a él le sirven como compañía y como método para recordarse de nuevo juntos y enamorados.

Artistas como Pavement, The Beatles, Nirvana, R.E.M, Morrissey, Frank Sinatra, Blondie, The Smiths, Aretha Franklin, Billie Holiday, Sleater-Keany, New York Dolls, Madonna, Bob Dylan, Elton John, George Michael, Enigma, Lou Reed, David Bowie, Yo La Tengo, The Byrds, Martha and the Vandellas, entre muchos otros, aparecen como protagonistas. Es toda una selección diversa y bien curada de historias musicales con canciones representativas y especializadas.

Ese es el entramado de este libro, un compendio de memorias musicales, de repaso de discos, canciones, visitas a bares y conciertos subterráneos que los dos vivieron, es una forma de no olvidar quienes eran, es un bello canto a la música y al refugio de la memoria.