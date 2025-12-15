¿Mi regalo de Navidad? Una década ganada

Por estas fechas uno ya anda en modo Navidad: pensando en buñuelos, natilla, regalos y tiempo en familia. Hablando de regalos, creo que ya tengo cansada a mi esposa de repetirle, un día sí y otro también: “oye, si alguien pregunta qué darme, dile que esta camiseta o aquel bono sería buena idea”. Pero hay un regalo que no le he mencionado y que me haría muchísima ilusión: una década ganada... para Colombia.

Cuando los países tienen verdadera suerte viven una década ganada; cuando tienen muchísima suerte, hasta dos. Una década ganada es lo que vivieron Estados Unidos en los años 50 y 80, Japón y Europa en los 60 y 70, el Reino Unido en los 80, o España y Chile en los 90: periodos largos de progreso tras los cuales un país termina irreconociblemente mejor. No es solo crecimiento material; en esas décadas los países construyen autoestima, superan miedos y acaban tan seguros de sí mismos que creen que el progreso será permanente. Esa confianza, además, se refuerza sola. En esencia, una década ganada es un tiempo que luego se recuerda no solo como bueno, sino como feliz. Vaya si me gustaría algo así para Colombia.

En mi limitada experiencia revisando nuestra historia, creo que en dos siglos de vida republicana apenas hemos tenido dos periodos parecidos. El primero, que fue doble, ocurrió entre 1910 y 1930, tras la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá. En esos años Colombia recuperó algo de cordura: construimos ferrocarriles, electrificamos ciudades, modernizamos puertos, exportamos café masivamente y nacieron instituciones clave como Bavaria, Coltejer o el Banco de la República. Aunque, siendo justos, más que una década ganada fue una década recuperada: entramos al siglo XX como uno de los países más pobres de América Latina y apenas estábamos emparejándonos.

Sé que esto sonará más polémico, pero la otra gran década ganada de Colombia fue entre 2002 y 2016. Soy un aficionado obsesivo a los datos y me cuesta encontrar una sola métrica nacional que no haya mejorado de forma notable durante los ocho años de Uribe y que no siguiera mejorando en los ocho de Santos. Seguridad, economía, pobreza, infraestructura, vivienda, salud, deporte: prácticamente todo avanzó. Recuerdo con claridad el optimismo colectivo cuando rescataron a Ingrid, o cuando cayeron Raúl Reyes y Alfonso Cano. Mezclo memorias personales con historia nacional, lo sé, pero para mí el clímax de ese país optimista ocurrió aquella calurosa tarde de julio de 2014, cuando Colombia le ganó a Uruguay en el Mundial de Brasil. Casi puedo palpar la alegría, el patriotismo y la confianza de ese día. No hemos vuelto a ser ese país.

Así que mi regalo de Navidad, el que le pido al Niño Dios, es volver a ser esa Colombia feliz y alegre, pero sobre todo optimista y llena de confianza en sí misma que añoro, extraño y diría que necesito. Tengo entendido que hay oportunidad de darnos ese regalo entre mayo y junio del próximo año. Pues que así sea. Dios bendiga a Colombia y Feliz Navidad.