Rescate en el río, estado de salud y orden de captura: nuevos detalles de la detención de Zulma Guzmán en Londres, ¿qué sigue en el caso?

Zulma Guzmán Castro, la mujer que cuenta con una circular roja de Interpol por ser la presunta artífice del envenenamiento con talio a dos menores de edad en Bogotá, fue rescatada este miércoles del río Támesis, en Londres, tras haber escapado a esa ciudad de Inglaterra, según el diarioThe Daily Mail. De acuerdo con medios de ese país e información confirmada por este diario con la Fiscalía colombiana, Guzmán Castro fue sacada con vida el martes en la mañana de ese icónico río, a la altura del puente de Battersea, en el oeste de la capital inglesa. La mujer había ingresado a Inglaterra el 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen de ese país y otras autoridades. Un portavoz de la Policía Metropolitana le indicó al Daily Mail que las autoridades fueron alertadas a las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre, tras recibir reportes de una mujer en situación de riesgo en el puente de Battersea. Lea también: Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo Al parecer, Guzmán Castro presenta lesiones físicas, pero estas no ponen en riesgo su vida. Así establecieron los medios londinenses y confirmó EL COLOMBIANO con fuentes en la embajada de Reino Unido: “la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida ni implicaban cambios permanentes”. De hecho, una de las hipótesis que manejan las autoridades es si Guzmán iba atentar contra su vida en el puente o en inmediaciones del río. La acusada de envenenamiento había estado antes en varios países como Argentina, Brasil y España, pero ingresó a Inglaterra el pasado 11 de noviembre. Aún queda el interrogante si efectivamente el paso por estas naciones era una forma de huir de la justicia colombiana o cuál sería otro motivo de la mujer para viajar por estos territorios. Ante el ingreso de la colombiana a territorio inglés, según prensa de ese país, el Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra, por lo que una vez esté estable de salud, tendrá que comparecer en una audiencia para ser extraditada a Colombia.

El estremecedor caso

Guzmán Castro quedó vinculada a la muerte de dos menores de edad en un caso de envenenamiento con talio, un metal altamente tóxico, que la investigación penal relaciona directamente con el padre de una de las víctimas. Se trata del empresario Juan de Bedout Vargas, experto en finanzas y mercado de capitales, quien conoció a Guzmán en 2018 durante un congreso gremial en Cartagena, según las investigaciones. Ella era fundadora de la plataforma de carsharing Car-B y buscaba inversionistas; incluso participó en Shark Tank Colombia para impulsar su negocio. Entre ambos hubo lo que De Bedout describió como “un enredo”, relación que se mantuvo en secreto porque él estaba casado, tenía una hija y su esposa, Alicia Graham, enfrentaba un cáncer. Tras ese encuentro, el vínculo no se cortó del todo. Alicia Graham sufrió durante años recaídas atribuidas inicialmente a la quimioterapia. En septiembre de 2020 fue hospitalizada y los exámenes detectaron talio en su sangre, lo que entonces se consideró una posible ingesta accidental. La sustancia volvió a aparecer en agosto de 2021, durante un viaje por Europa. Con el cáncer avanzado, falleció, y su muerte fue certificada como natural. Después del sepelio, Guzmán retomó contacto con De Bedout mediante mensajes, llamadas y el envío de libros. En 2024, cuando él inició otra relación, ella le envió un mensaje agresivo que hoy hace parte del expediente de la Fiscalía. El 4 de abril de 2025, Inés de Bedout, de 14 años, fue hospitalizada en la Fundación Santa Fe de Bogotá por fuertes dolores estomacales y murió al día siguiente. Poco después falleció Emilia Forero, su compañera del colegio Los Nogales. Ambas habían consumido frambuesas cubiertas de chocolate enviadas por un domiciliario. Otras dos personas que probaron la fruta sobrevivieron. Medicina Legal concluyó que se trató de un homicidio por envenenamiento con talio.

Para Juan de Bedout Vargas, padre de Inés, el caso tomó especial relevancia al coincidir con la muerte previa de su esposa, Alicia Graham, quien también había presentado rastros de talio en su organismo. Con base en pruebas, testimonios y registros de video, la Fiscalía estableció que Guzmán habría comprado las frambuesas por internet el 25 de marzo de 2025 y las habría enviado días después. El 25 de octubre se emitió orden de captura y circular roja de Interpol.

Lo que sigue para Guzmán

Una vez Guzmán supere sus dificultades de salud, reciba el alta y las autoridades británicas puedan notificar oficialmente el requerimiento internacional, la Fiscalía colombiana formalizará la solicitud de extradición para que Guzmán comparezca en Colombia dentro de la investigación penal que se sigue en su contra. Sobre el proceso, el abogado penalista Francisco Bernarte le explicó a EL COLOMBIANO que el sistema de extradición vigente en el Reino Unido está regulado por la Ley de Extradición de 2003, que divide a los países solicitantes en dos categorías. “Una cosa son los países categoría uno, donde aplica la euro-orden, y otra muy distinta los países categoría dos, como Colombia o Estados Unidos, donde el procedimiento es más largo y mucho más garantista”, señaló.