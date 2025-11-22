Alza en el precio de la vivienda es un fenómeno global

El mercado de la vivienda en el mundo ha mostrado signos de reactivación, con un crecimiento medio del precio del 2,3 % en los 55 principales mercados durante el primer trimestre de 2025, según el informe Global House Price Index de Knight Frank. Esta cifra supera el 1,7 % del trimestre anterior, pero se mantiene por debajo de la media histórica del 5 %. Los expertos coinciden en que esta leve mejora está ligada a los recortes en las tasas de interés por parte de los bancos centrales.

Sin embargo, como señala Liam Bailey, jefe global de Investigación de Knight Frank, a pesar del crecimiento en términos nominales, “la asequibilidad real a la vivienda sigue siendo limitada”. Al ajustar los precios a la inflación, el promedio global muestra un retroceso real del -0,4 % anual. Esto demuestra que, si bien la vivienda se encarece, el poder adquisitivo de los hogares se erosiona.

En Colombia el fenómeno tiene sus propias particularidades, pero responde a las mismas fuerzas globales. El país vive una recuperación inmobiliaria marcada por la reactivación de la Vivienda de Interés Social (VIS), que representa cerca del 50 % de las ventas totales. Según el 2° Informe Trimestral de 2025 de Ciencuadras y El Libertador, las ventas de vivienda nueva crecieron un 38,6 % en el primer semestre de este año frente al mismo periodo de 2024, pasando de 100.075 a 138.662 unidades. Sin embargo, ese dinamismo no significa que sea más fácil acceder a un techo: el encarecimiento del suelo, la inflación acumulada y las tasas de interés siguen limitando el poder de compra de los hogares.

El precio de las unidades tuvo un aumento del 9,9 % en el primer trimestre de 2025, según el Global House Price Index de Knight Frank. Esta cifra ubica a Colombia en el mundo como el noveno país en el que más aumentó el precio de viviendas en este periodo de tiempo, además como el primero en toda América Latina y el Caribe, superando a México y Brasil.