Ciudades de 15 minutos: una idea que se expande

En 2022, el 99 % de la población mundial respiraba aire contaminado, según la ONU. Para un habitante citadino las causas son tangibles: largas filas de autos, trayectos cada vez más extensos y ciudades pensadas para el vehículo. Hasta 2020, ONU-Habitat estimaba que las urbes consumían el 78 % de la energía mundial y generaban más del 60 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Cifras que, aunque no sorprenden, sí preocupan.

Ante esto, han tomado fuerza ideas que replantean la relación entre las personas y su entorno, que buscan devolverle a la ciudad una escala humana. Una de ellas es la “ciudad de los 15 minutos”, un modelo que “procura que la mayor parte de actividades diarias puedan realizarse en un lapso corto (...) e, idealmente, sin necesidad de medios de transporte motorizados”, explica la urbanista Diana Álvarez Muñoz, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana.

El concepto, formulado por el colombo-francés Carlos Moreno en la COP21 de 2015, ganó fuerza tras su implementación en París y hoy inspira transformaciones en distintas ciudades, incluso en algunos municipios de Antioquia.

En Medellín, estudios como TA Arquitectura y planeaciones municipales como la de Sabaneta han comenzado a incorporar sus principios, priorizando acciones como el reconocimiento de las dinámicas de sus habitantes y la ejecución basada en innovación, tecnología y liderazgo.