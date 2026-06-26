¿Comprar para arrendar o vender? Estrategias para invertir en propiedad raíz

Además de las rentas cortas, en Antioquia hoy predominan otros dos tipos de modalidades de inversión: el flipping inmobiliario y el arrendamiento tradicional.

El primero consiste en la compra de vivienda usada con el objetivo de reformarla para posteriormente realizar su venta. Aunque se trata de una estrategia que lleva décadas vigente, desde hace pocos años el modelo ha evolucionado en Colombia de manera estructurada y masiva.

Según el consultor inmobiliario Juan David Zapata, el flipping genera una valorización de entre el 30% y 50% sobre el valor de la compra inicial y, particularmente, en el Valle de Aburrá toma fuerza en sectores estrato 1, 2 y 3.

Este tipo de inversión es de gran tradición en el mercado inmobiliario estadounidense. De acuerdo con datos del portal Statista, quienes invirtieron en flipping entre 2005 y 2021 ganaron aproximadamente 62.000 dólares al año.

Una de las ventajas del este modelo es la obtención de dinero en poco tiempo, en algunos casos permitiendo recuperar la inversión en menos de un año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para que este retorno sea alto se deben considerar los costos de la remodelación.