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¿Comprar para arrendar o vender? Estrategias para invertir en propiedad raíz

En un contexto de nuevas dinámicas de inversión, surge una pregunta entre quienes buscan hacer crecer su capital en el mundo inmobiliario, ¿es mejor comprar para arrendar o para vender?

  • Las inversiones en inmuebles son opciones sólidas para construir patrimonio. FOTO: Magnific

    Las inversiones en inmuebles son opciones sólidas para construir patrimonio.

    FOTO: Magnific

hace 1 hora
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Además de las rentas cortas, en Antioquia hoy predominan otros dos tipos de modalidades de inversión: el flipping inmobiliario y el arrendamiento tradicional.

El primero consiste en la compra de vivienda usada con el objetivo de reformarla para posteriormente realizar su venta. Aunque se trata de una estrategia que lleva décadas vigente, desde hace pocos años el modelo ha evolucionado en Colombia de manera estructurada y masiva.

Según el consultor inmobiliario Juan David Zapata, el flipping genera una valorización de entre el 30% y 50% sobre el valor de la compra inicial y, particularmente, en el Valle de Aburrá toma fuerza en sectores estrato 1, 2 y 3.

Este tipo de inversión es de gran tradición en el mercado inmobiliario estadounidense. De acuerdo con datos del portal Statista, quienes invirtieron en flipping entre 2005 y 2021 ganaron aproximadamente 62.000 dólares al año.

Una de las ventajas del este modelo es la obtención de dinero en poco tiempo, en algunos casos permitiendo recuperar la inversión en menos de un año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para que este retorno sea alto se deben considerar los costos de la remodelación.

Lea también: El negocio de la renta corta: lo que debe saber antes de ser anfitrión

Renta tradicional, una inversión segura

Según Eliana Martínez, gerente de Proacuerdo Bienes Raíces, la compra para arrendamiento tradicional sigue siendo la modalidad de inversión más común en Antioquia, principalmente en municipios como Envigado, Sabaneta, Bello, Rionegro y La Ceja.

Por medio de este se busca adquirir inmuebles para generar un ingreso mensual constante a través de contratos de arrendamiento de largo plazo, que apuestan por la estabilidad más que por retornos acelerados.

Su principal ventaja es la posibilidad de contar con una renta periódica mientras el inmueble se valoriza con el tiempo. No obstante, el inversionista debe considerar costos como la administración, el impuesto predial y el mantenimiento, que pueden impactar la rentabilidad real de la propiedad.

Antes de invertir es recomendable realizar un estudio financiero previo y contar con asesoría profesional.

La propiedad raíz continúa siendo una de las inversiones más sólidas para construir patrimonio, pero sus resultados suelen obtenerse con una visión de mediano y largo plazo.

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