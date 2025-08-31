Créditos más flexibles: el camino para comprar vivienda propia en Colombia

El sector financiero busca responder al desafío de acercar a las personas a la vivienda propia entendiendo el contexto. La clave no solo radica en la reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, sino en la diversificación de productos y beneficios que se adaptan mejor a las necesidades de los colombianos.
Actualmente, las entidades financieras están compitiendo por ofrecer las mejores condiciones, que incentiven a los futuros compradores. Esto se refleja en nuevos límites de financiación, tasas preferenciales para perfiles específicos y procesos de aprobación más rápidos. Ya no se trata solo de elegir entre un crédito en pesos o en UVR (Unidad de Valor Real), sino de encontrar el beneficio que mejor se adapte a su necesidad actual, entre las diferentes soluciones crediticias.
En 2022 el acceso a créditos hipotecarios era complejo por las tasas, pues llegaron a superar el 18 %. Estas han caído de forma sostenida y hoy se sitúan, en promedio, por debajo del 12 %. Desde entonces, la colocación de créditos hipotecarios, ha tenido una recuperación evidente. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, hasta mayo de este año se habían desembolsado unos $645.000 millones para adquisición de vivienda, unas 4.421 operaciones por semana aproximadamente, con una tasa promedio de 11,78 % efectiva anual (E.A.).