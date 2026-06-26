Haga bien las cuentas antes de elegir cómo invertir en vivienda

Emoción y matemáticas es una combinación extraña, pero finalmente necesaria al momento de buscar vivienda y, a la postre, comprarla. Emoción, porque se está a la expectativa de un techo propio o fuente de renta. Matemáticas, porque si no se hacen bien las cuentas y se juega con ingresos, gastos, tasas de interés, tiempo del crédito, entre otras variables, la situación podría complicarse. De aquí, que el proceso deba mirarse desde tres ángulos: el bolsillo, el momento del mercado y la solidez del proyecto.
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