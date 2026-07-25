La vivienda se flexibiliza. Así evoluciona el mercado residencial en Medellín

Durante décadas, el mercado residencial se movió entre dos opciones: comprar vivienda para vivir o arrendarla mediante contratos de largo plazo. Hoy ese panorama cambia. La movilidad laboral, el crecimiento del turismo, la llegada de nómadas digitales y nuevas dinámicas familiares están dando paso a un mercado más especializado, en el que la vivienda responde a distintas formas de permanencia en la ciudad.
“Ya no solo se entiende la vivienda como el lugar donde se establece un hogar permanentemente, sino como un espacio que puede habitarse por cortos o por periodos intermedios”, explica Federico Estrada, gerente general de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
Ese cambio se refleja en la aparición de proyectos multifamily, coliving, residencias estudiantiles y apartamentos amoblados con contratos flexibles para ejecutivos o profesionales que permanecen en Medellín durante algunos meses.
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