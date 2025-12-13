Nueve objetos para volver al origen

Los regalos bajo el árbol esperan ser descubiertos mientras una danza de luces llena de color el espacio. La imagen es romántica, pero si se amplía la mirada, podríamos ver que detrás de la festividad navideña también hay un impacto. De acuerdo con datos del portal Carbono News, en esta temporada, los regalos son responsables de hasta del 48 % de emisiones de CO2, asociadas al consumo excesivo, los materiales que elegimos y la manera en la que gestionamos los residuos.
Por eso, en esta guía reunimos nueve objetos que iluminan la Navidad desde otro lugar: piezas que cuentan historias, conectan con lo local y se inscriben en distintas prácticas de sostenibilidad. Algunas marcas la abrazan desde los materiales, otras desde sus técnicas, el aprovechamiento de residuos, la producción a baja escala o el reconocimiento de lo propio.