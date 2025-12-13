¿Por qué la SIC sancionó a cuatro empresas de lácteos por el caso de los lactosueros?

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, confirmó una sanción por el orden de $21.000 millones en contra de cuatro empresas que participan en el renglón de los productos lácteos. Se trata de Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac, compañías que, según la entidad supervisora, adicionaron lactosueros a existencias que se comercializaron como leche entera.
La multa se había conocido en febrero de este año y ayer se supo que fue ratificada por el organismo. De acuerdo con el comunicado de la SIC, “las compañías no lograron controvertir los hallazgos que se habían consignado en los expedientes”.