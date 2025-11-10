De un problema respiratorio de su sobrina sacó una idea de reconversión eléctrica de buses

De una experiencia personal con la sobrina de uno de sus fundadores, quien con menos de un año de edad ya padecía problemas respiratorios debido a la contaminación atmosférica en Medellín, surgió la idea de crear un proyecto para reconvertir a eléctricos los buses antiguos de transporte escolar, reduciendo hasta en un 60% los costos de este proceso. La historia la cuentan José Miguel Sáenz y Federico Restrepo, dos primos que decidieron emprender juntos y fundar Energía Vectorial, la empresa invitada al nuevo episodio de Qué me funcionó, serie de pódcast de EL COLOMBIANO en alianza con Ruta N.
¿Qué los motivó a buscar soluciones de movilidad eléctrica para el transporte escolar?
“Milagros (sobrina de Federico) tenía un año y la mamá tenía que llevársela a las afueras de Medellín para que limpiara sus pulmones porque se enfermaba mucho. Los médicos le dijeron que eso no le pasaba solo a la niña, sino a muchos menores de cinco años que crecían en las grandes ciudades de Latinoamérica con problemas de contaminación atmosférica. Nos pusimos a investigar y encontramos estudios que indicaban que cerca del 89 % de las emisiones en Medellín provenían del sector transporte. Luego de pivotar varias cosas, identificamos que los vehículos eléctricos eran una de las soluciones. En ese momento (entre 2016 y 2017), había muy pocos vehículos de este tipo en Colombia, no más de 80, y la mayoría eran prototipos de empresas que estaban probando la tecnología, pero con unos costos exorbitantes”.