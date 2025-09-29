El cometa 3I/ATLAS, confundido con nave extraterrestre, deslumbra con un brillo verde nunca visto

La aparición de un cometa interestelar en nuestro vecindario cósmico es, por definición, un acontecimiento excepcional. Que además se transforma con una rapidez inesperada y despliegue un brillo verde jamás visto en objetos similares lo convierte en un enigma astronómico de primer orden. Ese es el caso de3I/ATLAS, el tercer viajero interestelar identificado en la historia, que desde septiembre multiplicó por cuarenta su luminosidad y tiñó su atmósfera de un resplandor esmeralda imposible de pasar por alto.
Astrónomos de todo el mundo siguen con atención esta metamorfosis, y lo que parecía un cometa discreto en sus primeras observaciones se ha convertido en un espectáculo celeste: su “coma” —la nube de gas y polvo que envuelve el núcleo— creció de manera drástica, su cola adoptó una orientación atípica y, como si se tratara de una señal deliberada, el color se volvió verde intenso. El fenómeno desconcierta a los expertos porque rompe con las regularidades observadas en los cometas de origen solar, lo que obliga a cuestionar supuestos asentados sobre la dinámica de estos cuerpos.
El origen del brillo es objeto de debate. Una de las hipótesis apunta a la liberación de compuestos como cianuro y níquel, que al interactuar con la radiación solar emiten luz verde. Otra, defendida por el equipo del proyecto ATLAS que detectó el objeto en Chile el 1.º de julio,sugiere que granos de hielo recién formados reflejan la luz solar de manera particular. Ambas explicaciones abren preguntas sobre la química de mundos forjados más allá de nuestra estrella.