Conjunción de la Luna, Venus y Régulo: cómo y cuándo ver el espectáculo del 19 de septiembre

La madrugada delEl 19 de septiembre traerá uno de los espectáculos celestes más esperados del año: la conjunción de la Luna , Venus y la estrella Régulo..
El fenómeno será visible a simple vista en gran parte del hemisferio norte, especialmente en América y Europa, según confirmó la NASA en su guía de observación astronómica para este mes. Así que la cita es breve y precisa: mirar hacia el horizonte oriental entre las 4:30 y 5:45 de la mañana, justo antes de la salida delSol.