x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Calendario lunar septiembre 2025: qué días cortarse el pelo para fortalecerlo o hacerlo crecer más rápido

El calendario lunar de septiembre 2025 marca fechas específicas para cuidar el cabello: algunos días favorecen que crezca fuerte y saludable, mientras que otros impulsan un crecimiento más rápido o prolongan los resultados de un corte, la tintura o la depilación.

  • Las fases de la Luna de septiembre 2025 marcan los días más recomendados para cortarse el cabello, teñirse o depilarse. FOTO Pixabay
    Las fases de la Luna de septiembre 2025 marcan los días más recomendados para cortarse el cabello, teñirse o depilarse. FOTO Pixabay
El Colombiano
El Colombiano
01 de septiembre de 2025
bookmark

El calendario lunar septiembre 2025 marca los días más propicios para un corte de pelo, ya sea para fortalecer el cabello, estimular su crecimiento o mantener el corte por más tiempo.

Lea también: ¿Habrá eclipse solar en septiembre de 2025? Fecha, hora y países donde será visible

En un mes cargado de fenómenos astronómicos —una Luna llena con eclipse total, el equinoccio y un eclipse solar parcial—, las fases lunares vuelven a ser referencia cultural y práctica para quienes buscan alinear su rutina de belleza con los ritmos del cielo.

Las fases de septiembre

Septiembre de 2025 presenta el siguiente ciclo lunar:

Luna llena: domingo 7 de septiembre, acompañada de un eclipse total visible en varios puntos del planeta.

Cuarto menguante: domingo 14 de septiembre.

Entérese de más: Calendario lunar agosto 2025: Luna llena, perseidas y días óptimos para tu corte de pelo

Luna nueva: domingo 21 de septiembre, coincidente con un eclipse solar parcial.

Cuarto creciente: martes 30 de septiembre.

Este marco astronómico condiciona las recomendaciones sobre cuándo cortarse el pelo, depilarse o teñirse.

Días para fortalecer el cabello

Quienes buscan un pelo más resistente y con volumen deben optar por los días en que la energía lunar se asocia al fortalecimiento desde la raíz. Los mejores son:

• Lunes 8 de septiembre

• Martes 9 de septiembre

• Jueves 18 de septiembre

• Viernes 19 de septiembre

• Sábado 20 de septiembre

En esos días, la tradición indica que el corte ayuda a consolidar la fibra capilar y mantener la forma durante más tiempo.

Días para que el cabello crezca más rápido

El calendario lunar también señala fechas para quienes desean estimular un crecimiento acelerado. Estas corresponden a la Luna nueva y días posteriores:

• Domingo 21 de septiembre

• Lunes 22 de septiembre

• Martes 23 de septiembre

Le puede interesar: Calendario lunar junio 2025: estos son los mejores días para cortarse el pelo

• Viernes 26 de septiembre

En términos de la agricultura biodinámica, se trata de “días hoja”, cuando la energía se dirige hacia lo ascendente y el crecimiento es más visible.

Depilación y coloración en septiembre

El calendario ofrece igualmente pautas para depilación y tintura del cabello. Clarín y Cuerpomente coinciden en que los días más convenientes son:

• Miércoles 10 de septiembre

• Jueves 11 de septiembre

• Viernes 12 de septiembre

Durante estos periodos, identificados como “días flor”, la influencia lunar favorece que el vello tarde más en salir y que los tintes tengan mejor fijación.

El sustento cultural y natural

La práctica de consultar el calendario lunar para tareas cotidianas no es nueva. Como explica Cuerpomente, el método proviene de la agricultura biodinámica y de la observación de cómo la Luna incide en la circulación de la savia en las plantas.

Esa lógica se extrapola a la biología humana: si el satélite influye en las mareas y en los cultivos, también podría hacerlo en los ciclos del cuerpo y, por extensión, en el cabello.

Aunque la ciencia no ofrece consenso sobre estos efectos, la tradición cultural ha convertido a la Luna en un referente válido para miles de personas. Lo importante, más allá de la evidencia empírica, es que este conocimiento ancestral sigue vigente y se transmite de generación en generación.

Un mes intenso en el cielo

El calendario de septiembre no solo sirve para el cuidado personal. En este 2025, la Luna llena del día 7 dará lugar a un eclipse total que teñirá el satélite de rojo, conocido como “Luna de sangre”.

Dos semanas más tarde, la Luna nueva del 21 traerá un eclipse solar parcial.

Y el día 22, el equinoccio igualará la duración del día y la noche, abriendo paso al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el sur.

Estos eventos hacen de septiembre un mes singular para mirar al cielo y, al mismo tiempo, planear rutinas que conecten con los ciclos naturales.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida