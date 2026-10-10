Investigadores de tres universidades paisas participan en uno de los mayores experimentos de física del mundo

Esta semana, las partículas más enigmáticas del cosmos se robaron la atención del mundo entero. Con la entrega de este martes del Premio Nobel de Física al físico belga Francis Halzen, millones de personas escucharon por primera vez sobre la existencia de los neutrinos, partículas elementales de la naturaleza, la segunda más abundante del universo y que se caracterizan por poder atravesar la materia a casi la velocidad de la luz sin apenas interactuar con ella.
Halzen recibió el galardón entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias por liderar el desarrollo de IceCube, el observatorio de neutrinos ubicado en la Antártida, considerado como uno de los experimentos para el estudio de estas partículas más relevantes del mundo. Sin embargo, este no es el único proyecto que actualmente se dedica a desentrañar los misterios de los neutrinos.
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El Experimento de Neutrinos Subterráneo Profundo (DUNE, por sus siglas en inglés) es una iniciativa que cuenta con la participación de más de 1.500 investigadores de 35 países. Con el propósito de conocer más sobre las propiedades de estas partículas, de este proyecto de grandes dimensiones hacen parte seis universidades colombianas, entre ellas tres antioqueñas.
Así es como físicos e ingenieros de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y la Universidad EIA están trabajando en un experimento que podría tener como resultado avances científicos y tecnológicos nunca antes vistos.