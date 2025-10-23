La miopía avanza sin pausa y el mundo enfrenta una nueva pandemia visual

La miopía empieza a ser considerada una nueva pandemia y la alerta ya no proviene solo de los consultorios oftalmológicos, pues la Organización Mundial de la Salud y la revista The Lancet estiman que hoy más de un tercio de la humanidad ya es miope y que, para 2050, la mitad de la población lo será. Lea también: En 2050 habrá más de 740 millones de niños y adolescentes miopes en el mundo Ante este panorama, y aprovechando que es el Mes Mundial de la Visión, los especialistas advierten que la enfermedad crece con especial rapidez entre niños y adolescentes, una tendencia que preocupa por su impacto en el desarrollo visual y el aprendizaje. “Este aumento es evidente en todo el mundo y de igual forma en Colombia”, explica a EL COLOMBIANO Rubén Berrospi, jefe del Departamento de Oftalmología de la Clínica FOSCAL de Bucaramanga y presidente del Grupo Colombiano de Estudios de Superficie Ocular, Córnea y Cirugía Refractiva. Los factores que impulsan este crecimiento no están relacionados con una mutación biológica, sino con los cambios del estilo de vida moderno: ahora pasamos más horas en interiores, con luz artificial y frente a pantallas. Esa rutina altera el desarrollo ocular. “El aumento es especialmente acelerado en niños y jóvenes por la combinación de menor tiempo al aire libre y exceso de actividades en visión próxima, como lectura o uso de dispositivos. La aparición de la miopía ocurre a edades cada vez más tempranas, incluso en escolares de cinco o seis años”, advierte Berrospi. Y es que las causas son multifactoriales: urbanización, presión académica, escasa exposición solar y uso intensivo de teléfonos y computadores, pues todos esos factores promueven el alargamiento del globo ocular, lo que distorsiona la capacidad de enfocar y genera visión borrosa a distancia.

En Asia, por ejemplo, la situación ya se califica como una epidemia visual, mientras que en países como Corea del Sur o China, hasta el 90 % de los jóvenes son miopes, un fenómeno que amenaza con replicarse en América Latina si no se actúa desde la infancia, ya que la prevalencia en población menor oscila entre el 8 % y el 10 %, y las cifras crecen con rapidez. “En Colombia, los estudios más recientes confirman esta tendencia”, señala Berrospi. Uno de ellos es el MIOPUR, realizado por la FOSCAL y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que evaluó a más de 3.600 personas en diez distritos del país, encontrando una prevalencia total de miopía del 12,9 %, que ascendía al 14,7 % en adolescentes, con mayor riesgo en zonas urbanas que en rurales. Otro análisis, el CODES (Colombian Ocular Diseases Epidemiology Study), desarrollado por la Universidad del Rosario, revisó más de un millón y medio de registros oftalmológicos entre 2015 y 2019 y halló un incremento de los errores refractivos del 30 % al 35 % en ese periodo, con la miopía como principal causa en jóvenes de 10 a 30 años. Ambos estudios confirman un mismo diagnóstico: Colombia no es ajena al crecimiento sostenido de la miopía y el entorno digital agrava la situación, pues las horas frente a pantallas han reemplazado el juego al aire libre. “Diversos estudios demuestran que los niños que pasan más de tres horas diarias frente a pantallas tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar miopía”, advierte Berrospi. Durante el confinamiento por la pandemia del covid-19, esta tendencia se agudizó: las clases virtuales, la reducción del tiempo al sol y la falta de pausas visuales generaron un aumento global cercano al 11 % en nuevos casos. Entérese de más: La magia de volver a ver de lejos, sin ponerse gafas La solución no está en prohibir la tecnología, está en usarla con equilibrio. Los especialistas recomiendan alternar la lectura y el uso de dispositivos con actividades al aire libre, mantener una distancia mínima de 40 centímetros frente a las pantallas y hacer pausas visuales regulares para descansar la vista. La oftalmología moderna insiste en que la prevención debe empezar en la infancia. “La evidencia científica respalda medidas simples pero efectivas: dos horas diarias bajo luz natural reducen hasta un 30 % el riesgo de desarrollar miopía”, afirma Berrospi, y explica que además de promover hábitos saludables, existen tratamientos específicos para quienes ya presentan progresión del defecto refractivo. Entre ellos, las gotas de atropina en bajas concentraciones y los lentes oftálmicos que generan desenfoque periférico controlado, capaces de ralentizar el crecimiento del ojo. En algunos casos se recurre a la ortoqueratología, una técnica que utiliza lentes de contacto rígidos para moldear la córnea durante el sueño.