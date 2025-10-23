La miopía avanza sin pausa y el mundo enfrenta una nueva pandemia visual

La miopía empieza a ser considerada una nueva pandemia y la alerta ya no proviene solo de los consultorios oftalmológicos, pues la Organización Mundial de la Salud y la revista The Lancet estiman que hoy más de un tercio de la humanidad ya es miope y que, para 2050, la mitad de la población lo será.
Ante este panorama, y aprovechando que es el Mes Mundial de la Visión, los especialistas advierten que la enfermedad crece con especial rapidez entre niños y adolescentes, una tendencia que preocupa por su impacto en el desarrollo visual y el aprendizaje. “Este aumento es evidente en todo el mundo y de igual forma en Colombia”, explica a EL COLOMBIANO Rubén Berrospi, jefe del Departamento de Oftalmología de la Clínica FOSCAL de Bucaramanga y presidente del Grupo Colombiano de Estudios de Superficie Ocular, Córnea y Cirugía Refractiva.
Los factores que impulsan este crecimiento no están relacionados con una mutación biológica, sino con los cambios del estilo de vida moderno: ahora pasamos más horas en interiores, con luz artificial y frente a pantallas. Esa rutina altera el desarrollo ocular.
“El aumento es especialmente acelerado en niños y jóvenes por la combinación de menor tiempo al aire libre y exceso de actividades en visión próxima, como lectura o uso de dispositivos. La aparición de la miopía ocurre a edades cada vez más tempranas, incluso en escolares de cinco o seis años”, advierte Berrospi. Y es que las causas son multifactoriales: urbanización, presión académica, escasa exposición solar y uso intensivo de teléfonos y computadores, pues todos esos factores promueven el alargamiento del globo ocular, lo que distorsiona la capacidad de enfocar y genera visión borrosa a distancia.