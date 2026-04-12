“La Tierra es un bote salvavidas”: la revelación de los astronautas tras ver el planeta desde la Luna

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA ha regresado a la Tierra tras completar con éxito un histórico viaje de diez días alrededor de la Luna, en una operación que marca un hito en la exploración espacial que sienta las bases para futuras misiones tripuladas al satélite. Se trata, han descrito los tripulantes, de una experiencia histórica, “demasiado grande para un solo cuerpo”, que los mantendrá “unidos para siempre”.
Los cuatro astronautas --Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense-- amerizaron el viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, antes de ser trasladados a Houston, donde recibieron una bienvenida multitudinaria en el Centro Espacial Johnson y pudieron reencontrarse con sus familias por primera vez desde el inicio de la misión.