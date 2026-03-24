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Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas

Astrónomos califican de extraordinaria la probabilidad de que ocurriera lo mismo en dos ocasiones.

  • Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas
  • Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 3 horas
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El pasado sábado, Sherrie James escuchó un estruendo en su casa del condado de Harris, Texas. Fue su nieto quien encontró la causa: un agujero en el techo del segundo piso y una roca en el suelo del dormitorio. Un meteorito había atravesado la vivienda. Nadie resultó herido.

Dos semanas antes, el 8 de marzo, había ocurrido exactamente lo mismo en Coblenza, Alemania. Una roca espacial cruzó el cielo de suroeste a noreste y terminó en el dormitorio de una casa, dejando un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el tejado. “Había personas en la casa, pero no dentro de esa habitación”, explicó Benjamin Marx, jefe de operaciones de los bomberos de Coblenza.

Dos impactos en viviendas habitadas en el mismo mes, en dos continentes distintos. Consultado por El País de España, el astrónomo Javier Licandro indicó que se trata de una coincidencia “muy improbable, pero no imposible”.

La Tierra recibe cada año más de 50.000 toneladas de material extraterrestre, según un estudio del astrónomo Christian Gritzner, del Instituto de Ingeniería Aeroespacial de Dresde. La gran mayoría se desintegra en la atmósfera antes de tocar suelo. Lo que llega, en su mayor parte, cae en océanos, desiertos o zonas rurales: tres cuartas partes del planeta están cubiertas por agua, y el espacio habitado por humanos representa apenas el 1% de la superficie terrestre. “Que caigan en una zona habitada puede ser uno o dos por año. Y que afecte a una vivienda es más improbable todavía”, señala Licandro.

Era casi imposible, pero pasó dos veces: meteoritos cayeron sobre dos casas en Alemania y Texas

Josep Maria Trigo, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, lo traduce en números: existe aproximadamente un 1% de posibilidades de que un meteorito alcance infraestructuras humanas cada vez que cae uno. La probabilidad de que una persona sea golpeada directamente es, según Gritzner, de una entre 174 millones.

El caso de Texas ilustra bien la mecánica del fenómeno. Según la NASA, el objeto se hizo visible a unos 79 kilómetros de altura sobre Stagecoach, al noroeste de Houston. Pesaba aproximadamente una tonelada, medía cerca de un metro de diámetro y viajaba a 35.000 millas por hora antes de desintegrarse. Uno de sus fragmentos fue el que abrió el techo de la casa de James.

Lea también: Los próximos tres eclipses solares ya tienen hasta página web, ¿por qué son tan importantes?

El precedente más documentado de impacto directo sobre una persona data de 1954. Ann Elizabeth Hodges, una mujer de Alabama de 31 años, fue golpeada por un fragmento del tamaño de una naranja mientras dormía. Al despertar tenía un hematoma en la cadera y un agujero en el techo. Nadie más ha podido contar algo semejante.

“Si caen 50.000 toneladas y alguna afecta a una vivienda cada varios años, estamos hablando de algo muy improbable”, concluye Licandro.

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