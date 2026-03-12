Los próximos tres eclipses solares ya tienen hasta página web, ¿por qué son tan importantes?

Por Europa Press
El mundo vivirá en los próximos años varios eclipses solares, lo particular es que los tres que vienen, consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, serán visibles en España. Dos de ellos serán totales y uno anular. Este será el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia. Los dos primeros no serán visibles en América Latina, solo el del 2028 que sí se verá en Colombia.
Por eso, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), acaban de lanzar la web: www.trioeclipses.es.
Esta web oficial del Trío de Eclipses tiene el objetivo de “ofrecer información rigurosa a la ciudadanía y garantizar la seguridad, la accesibilidad y la preparación territorial ante un fenómeno que movilizará a millones de personas” en España, según ha informado el Ministerio.