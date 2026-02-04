¡Qué orgullo! Este es el proyecto de la UdeA que puso a Antioquia a la vanguardia de la transición energética

Uno de los retos que enfrenta un científico cuando hace un nuevo descubrimiento o desarrolla una nueva tecnología es que poco se valore la importancia del avance si las personas de a pie no comprenden el impacto que podría tener en la vida tal y como la conocen. Dice Félix Echeverría, coordinador del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales (Cidemat) de la Universidad de Antioquia, que ese fue uno de los principales objetivos que quisieron alcanzar cuando, hace tres años, pusieron en marcha Hidrógeno Verde: Energía del Mañana, un proyecto que pone a esta institución y al departamento a la vanguardia del conocimiento en energías renovables.
Lea: Por fin descubren qué pasó en Marte para que desapareciera toda el agua
“Entendemos que, si la gente no comprende qué es el hidrógeno verde y, en general, toda la tecnología que hace parte de la cadena de valor del hidrógeno, será difícil que, por más inversión que exista, lo adopte, lo acepte y lo utilice”, explica el profesor líder de la investigación a EL COLOMBIANO sobre el estudio que inició en febrero de 2023, que tuvo una inversión de 12.500 millones de pesos (10.000 provinieron del Sistema General de Regalías) y que estuvo a cargo de la Alianza HidroGen, conformada también por la Gobernación de Antioquia, el World Energy Council Colombia, OPEX Colombia, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Medellín.
En ese sentido, para comprender la relevancia de los más de diez prototipos y desarrollos realizados en este proyecto, primero hay que entender que lo que este busca es avanzar en la transición energética, que es el cambio en la producción y el uso de la energía hacia opciones más amigables con el medioambiente y que permitan combatir el cambio climático. Fue por esto que, en el gobierno Duque, se lanzó la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que incentivó la producción de este recurso y que, según un informe de la Asociación Hidrógeno Colombia, hasta septiembre de 2025 contaba con 36 proyectos potenciales en el país.