Arte vs. tecnología: ¿Quién es el autor cuando la obra la hace una IA?

La inteligencia artificial ya no solo genera imágenes, música o textos, también ha disparado debates que, desde el ámbito legislativo al académico, obligan a replantear los cimientos de los derechos de autor y la ética.
En la Cumbre del Jaguar, un encuentro internacional organizado por CoCrea que reunió expertos y líderes para debatir sobre cultura, tecnología y creatividad, dos juristas coincidieron en algo que parece sencillo, pero hoy divide al mundo: la creatividad es humana, pero las máquinas están difuminando las fronteras.