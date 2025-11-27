DIM perdió con América en Cali, quedó último en el Grupo A y en cuidados intensivos para llegar a la final

El ambiente en el Pascual Guerrero de Cali para el DIM fue agreste. No porque los hinchas del cuadro vallecaucano le hicieran sentir un “infierno” a los futbolistas del elenco antioqueño. Al estadio caleño fue poca gente, como casi todo el semestre.
La lluvia que cayó, durante todo el partido, en el escenario deportivo tampoco fue lo que complicó al Medellín. Fue el propio cuadro paisa el que se hizo la noche difícil en Cali.
La falta de eficacia para definir las opciones creadas cuando dominaban el juego; las desconcentraciones sin sentido de los defensas que le dieron espacios al equipo rival, la expulsión inocente –¿equivocada?– de Kevin Mantilla y la eficacia del elenco vallecaucano, hicieron que el DIM terminara tenso su visita al Pascual Guerrero.