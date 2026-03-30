Colegios ya pueden inscribir a estudiantes de 9° a 11° en concurso de programación

Los colegios de todo el país ya pueden inscribirse en la décima edición del Concurso Nacional de Programación, una iniciativa de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) que busca acercar a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° al mundo de la tecnología.
La convocatoria, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Red de Universidades con Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines, está dirigida a instituciones educativas interesadas en fortalecer habilidades digitales en sus estudiantes a través de una metodología práctica.