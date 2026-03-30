x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colegios ya pueden inscribir a estudiantes de 9° a 11° en concurso de programación

Fedesoft abrió la convocatoria 2026 del Concurso Nacional de Programación, dirigido a estudiantes de secundaria que quieran desarrollar proyectos tecnológicos.

  • En diez años, el concurso ha beneficiado a 2.700 colegios y más de 12.500 estudiantes y docentes. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO Carlos Velásquez
    En diez años, el concurso ha beneficiado a 2.700 colegios y más de 12.500 estudiantes y docentes. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO Carlos Velásquez
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los colegios de todo el país ya pueden inscribirse en la décima edición del Concurso Nacional de Programación, una iniciativa de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) que busca acercar a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° al mundo de la tecnología.

La convocatoria, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Red de Universidades con Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines, está dirigida a instituciones educativas interesadas en fortalecer habilidades digitales en sus estudiantes a través de una metodología práctica.

El concurso se desarrolla en tres etapas: la primera consiste en un proceso de formación gratuita en áreas como programación, desarrollo de software y pensamiento computacional.

En segundo lugar, los equipos trabajan en la ideación de proyectos con el acompañamiento de mentores del sector tecnológico y académico.

Finalmente, en la tercera etapa, las mejores propuestas avanzan a una final en la que se seleccionan y premian las iniciativas más destacadas.

Uno de los principales enfoques del programa es que los estudiantes desarrollen soluciones a problemáticas reales de sus territorios. Los proyectos deben estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pueden abordar temas como medioambiente, movilidad, inclusión social o convivencia.

En la edición 2025, por ejemplo, el 40 % de los proyectos semifinalistas estuvieron enfocados en soluciones ambientales, reflejando una tendencia creciente hacia el uso de la tecnología para responder a desafíos locales.

Lea también: Colombianos cada vez leen más en pantalla: formato digital representa casi 10 % de ventas de libros

El programa ha tenido un alcance progresivo en el país. En diez años ha beneficiado a 2.700 colegios y más de 12.500 estudiantes y docentes, además de haber recibido más de 4.300 ideas de proyectos. Solo en la edición anterior participaron 497 colegios de 30 departamentos.

Además de la experiencia formativa, el concurso ofrece a los estudiantes la posibilidad de acercarse a perfiles profesionales altamente demandados. Según cifras de Cenisoft y el Ministerio TIC, Colombia enfrenta una brecha de más de 85.000 profesionales en áreas tecnológicas, como desarrollo de software, ciencia de datos e inteligencia artificial.

“Más que un concurso, esta es una apuesta por el futuro del país”, señaló Ximena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoft, al referirse al impacto del programa en la formación de talento joven.

La convocatoria ya está abierta y Fedesoft indicó que la información detallada del proceso, incluidos requisitos y cronograma, estará disponible en su página web oficial.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida