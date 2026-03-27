Colombianos cada vez leen más en pantalla: formato digital representa casi 10 % de ventas de libros

El libro digital continúa consolidándose en Colombia como un segmento en expansión dentro de la industria editorial. Así lo señala el estudio Libro digital en Colombia: evolución y adopción en el sector editorial, presentado por la Cámara Colombiana del Libro esta semana, que analiza el comportamiento del formato entre 2018 y 2024.
El informe ofrece una radiografía del mercado digital a partir de fuentes como registros ISBN, encuestas sectoriales y mediciones sobre hábitos de lectura, con el objetivo de aportar insumos para la toma de decisiones en el sector editorial.