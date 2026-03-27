Colombianos cada vez leen más en pantalla: formato digital representa casi 10 % de ventas de libros

El informe ofrece una radiografía del mercado digital a partir de fuentes como registros ISBN , encuestas sectoriales y mediciones sobre hábitos de lectura, con el objetivo de aportar insumos para la toma de decisiones en el sector editorial.

El libro digital continúa consolidándose en Colombia como un segmento en expansión dentro de la industria editorial. Así lo señala el estudio Libro digital en Colombia: evolución y adopción en el sector editorial, presentado por la Cámara Colombiana del Libro esta semana, que analiza el comportamiento del formato entre 2018 y 2024.

Según el estudio, el libro digital representó en 2024 el 36,3 % de los registros ISBN en el país y el 9,9 % del total de las ventas. En el caso de las editoriales comerciales, los ingresos por este formato pasaron de $52.874 millones en 2018 a $96.477 millones en 2024, con un crecimiento promedio anual del 10,5 %.

En las editoriales universitarias, el libro digital también ha ganado espacio. Para 2022, alcanzó el 10,7 % de sus ventas totales, con una fuerte concentración en contenidos técnicos y científicos.

De hecho, este tipo de publicaciones lidera el mercado digital. En 2024, el segmento técnico-científico representó el 62,2 % de las ventas, seguido por los libros educativos con el 31 %. En contraste, los títulos de ficción y no ficción registraron una participación del 6,5 %, aunque con un crecimiento más acelerado en los últimos años.

El estudio también evidencia diferencias en los formatos según el tipo de contenido. Mientras los libros académicos y educativos se distribuyen principalmente en e-book (en formatos como PDF y EPUB), los contenidos narrativos han impulsado el crecimiento del audiolibro.

Lea también: Medellín fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro en 2027

Este último se posiciona como el formato de mayor expansión. Entre 2018 y 2024, sus ventas pasaron de $195 millones a $1.064 millones, con un crecimiento promedio anual del 32,6 %. Su participación dentro del mercado digital también aumentó, impulsada por plataformas de suscripción y nuevos hábitos de consumo.

La evolución del libro digital ha estado ligada al desarrollo tecnológico, desde los procesos de digitalización hasta la masificación de dispositivos de lectura electrónica como Kindle, BOOX o PocketBook, que han facilitado el acceso a contenidos en distintos formatos.

De cara al futuro, el estudio proyecta que el mercado del libro digital en Colombia podría alcanzar los $179.388 millones en ventas para 2030. Aunque el segmento técnico-científico mantendría su liderazgo, se espera un mayor dinamismo en categorías como ficción, no ficción y contenidos religiosos.