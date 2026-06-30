Colombia se queda atrás en la implementación del Wifi 6, pero un operador de la Comuna 13 lidera la excepción

Mientras el mundo continúa avanzando en algoritmos, centros de datos y el alcance de la inteligencia artificial en diferentes sectores de la sociedad, como los hogares colombianos, la conexión wifi se frena en la última milla de desarrollo.
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El país avanza con lentitud en el despliegue del mayor desarrollo en cuanto a las redes de internet: el Wifi 6, el estándar de la última generación indispensable para soportar la baja latencia que requieren las nuevas tecnologías cognitivas.
Un informe reciente de Ookla, creadora de SpeedTest, reveló que Colombia se encuentra rezagada frente a varios de sus pares latinoamericanos en la implementación de esta infraestructura inalámbrica. El país se mantiene en redes de 3 a 5G.
La explicación técnica es que la inteligencia artificial no puede escalar sin una capa física que la soporte. Aunque esto abarca grandes centros de datos, redes móviles y tendidos de fibra óptica, el eslabón final y crítico se reduce al wifi de cada casa y negocio.