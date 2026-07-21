Colombia recibe 3.000 ciberataques semanales contra empresas: ¿cómo evitar una crisis digital?

Las empresas colombianas enfrentan una amenaza digital cada vez más constante. Según el más reciente Panorama de Amenazas de FortiGuard Labs, el país concentra el 8% de los incidentes cibernéticos registrados en América Latina y recibe en promedio más de 3.000 ciberataques por semana, ubicándose como el tercer territorio más afectado de la región, después de Brasil y México.

La preocupación no solo está en la cantidad de ataques, sino en el impacto que pueden generar. Durante el Summit Tech 2026 se reveló que un solo incidente de seguridad puede ocasionar pérdidas de hasta US$6,3 millones y detener la operación de una compañía durante más de 36 horas, afectando ingresos, productividad y confianza de clientes.

Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, explicó que el crecimiento de estas amenazas responde a la evolución de las herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes.

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“El uso de inteligencia artificial para desarrollar ataques más sofisticados, automatizados y difíciles de detectar exige que las compañías implementen una protección por niveles, donde distintas tecnologías resguarden cada punto de la infraestructura y funcionen de manera complementaria”, afirmó el directivo.

Ante este panorama, los expertos recomiendan que las organizaciones no dependan de una sola herramienta, sino que construyan una estrategia integral basada en cinco niveles: