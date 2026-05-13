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Otro crucero en crisis: confinan a 1.700 personas en Francia tras la muerte de un pasajero a bordo

Más de 1.700 personas permanecen confinadas en un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero y decenas de contagios; las autoridades investigan el origen del brote y descartan hantavirus.

  • Las autoridades sanitarias francesas han confirmado que alrededor de 50 personas han presentado síntomas. Foto: Ambassador Cruise Line
    Las autoridades sanitarias francesas han confirmado que alrededor de 50 personas han presentado síntomas. Foto: Ambassador Cruise Line
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero de la compañía Ambassador Cruise Line en Francia tras la muerte de un pasajero de 92 años y la aparición de un brote de gastroenteritis que ha afectado a decenas de viajeros, en un episodio que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país.

El buque, con 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, y 514 tripulantes, zarpó de las islas Shetland el pasado 6 de mayo. Durante su itinerario hizo escalas en Belfast, Liverpool y Brest, antes de llegar a Burdeos, donde permanece atracado y desde donde debía continuar su ruta hacia España.

Entérese: La OMS pide a los países que sigan sus directrices para frenar el hantavirus: “Los virus no conocen fronteras”

Las autoridades sanitarias francesas han confirmado que alrededor de 50 personas han presentado síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea y malestar general, con un pico de contagios registrado el 11 de mayo, cuando el barco se encontraba en Brest. La persona fallecida, un pasajero de 92 años, murió antes de la llegada a ese puerto, y por el momento no se ha establecido una relación concluyente entre su fallecimiento y el brote detectado a bordo.

Los primeros análisis realizados en el crucero descartaron la presencia de norovirus, uno de los agentes más frecuentes en brotes gastrointestinales en barcos de gran capacidad. Sin embargo, los equipos médicos continúan realizando pruebas complementarias en el centro hospitalario de Burdeos para determinar el origen exacto de la infección.

Las hipótesis de investigación incluyen una posible intoxicación alimentaria, una contaminación puntual en la cadena de suministro o la presencia de otro agente infeccioso aún no identificado. Las autoridades sanitarias mantienen el buque bajo vigilancia y han recomendado medidas de aislamiento preventivo para los pasajeros que presentan síntomas, mientras se refuerzan los protocolos de higiene y control sanitario a bordo.

Por ahora, no se han ordenado evacuaciones masivas, pero el confinamiento de los más de 1.700 ocupantes se mantiene como medida preventiva hasta que se disponga de resultados concluyentes de laboratorio que permitan definir los pasos a seguir.

En paralelo, las autoridades francesas han querido aclarar que este episodio no guarda relación con el brote de Hantavirus registrado recientemente en el crucero Hondius, que viajó desde Sudamérica hacia Europa y que dejó varios casos confirmados, tres fallecidos y una evacuación internacional coordinada desde Tenerife hacia Países Bajos.

Las autoridades esperan que en los próximos días los análisis permitan esclarecer el origen del brote y definir si el buque puede retomar su itinerario o si será necesario extender el confinamiento de pasajeros y tripulación.

*Redacción con información de AFP.

Siga leyendo: OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus y ahora sí reconoce que la situación del brote “podría cambiar”

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