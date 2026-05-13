Otro crucero en crisis: confinan a 1.700 personas en Francia tras la muerte de un pasajero a bordo

Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero de la compañía Ambassador Cruise Line en Francia tras la muerte de un pasajero de 92 años y la aparición de un brote de gastroenteritis que ha afectado a decenas de viajeros, en un episodio que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país.

El buque, con 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, y 514 tripulantes, zarpó de las islas Shetland el pasado 6 de mayo. Durante su itinerario hizo escalas en Belfast, Liverpool y Brest, antes de llegar a Burdeos, donde permanece atracado y desde donde debía continuar su ruta hacia España.

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Las autoridades sanitarias francesas han confirmado que alrededor de 50 personas han presentado síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea y malestar general, con un pico de contagios registrado el 11 de mayo, cuando el barco se encontraba en Brest. La persona fallecida, un pasajero de 92 años, murió antes de la llegada a ese puerto, y por el momento no se ha establecido una relación concluyente entre su fallecimiento y el brote detectado a bordo.

Los primeros análisis realizados en el crucero descartaron la presencia de norovirus, uno de los agentes más frecuentes en brotes gastrointestinales en barcos de gran capacidad. Sin embargo, los equipos médicos continúan realizando pruebas complementarias en el centro hospitalario de Burdeos para determinar el origen exacto de la infección.