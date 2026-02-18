¿Es legal firmar documentos por WhatsApp en Colombia?

Créditos, arriendos y contratos laborales se están cerrando por chat. En Colombia, firmar por WhatsApp puede tener validez legal, pero solo si se cumplen condiciones técnicas y de evidencia. Esto es lo que sí vale, lo que no, y cómo evitar fraudes antes de dar “acepto”.
Cuando hace un trámite, puede que le llegue un mensaje como: “Para finalizar el trámite, firme aquí”. Le piden foto de la cédula, una selfie y aceptar términos. En minutos, todo queda cerrado, pero la pregunta del millón es si eso tiene alguna validez legal o es solo una conversación más en chat.