¿Abrieron una escuela para therians en Argentina? Esto se sabe de “Fyrulais”

Un folleto viral asegura que en Argentina funciona “Fyrulais”, un supuesto colegio para jóvenes que se identifican simbólicamente con animales. Aunque la propuesta incluye clases prácticas, no hay confirmación oficial sobre este lugar. Esto se sabe.

  • Argentina es el país donde esta tendencia ha ganado mayor visibilidad en redes sociales. FOTO: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La supuesta apertura de una escuela para jóvenes therians en Argentina sigue generando dudas. Aunque en redes sociales circula un folleto que promociona a “Fyrulais” como un espacio formativo para quienes expresan identificarse con animales, hasta ahora no hay confirmación oficial de que se trate de una institución educativa formalmente reconocida.

Conozca: Ataque a Morat en Buenos Aires: joven señalada como “therian” se lanzó sobre la banda

El tema incluso llegó a la televisión española. En el programa Aruser@s, el periodista Alfonso Arús Leita reaccionó con ironía ante la viralización del caso. Yo empecé estudiando ‘zorrería’ y acabé en ‘tortuguismo’”, comentó en tono humorístico al referirse a la supuesta oferta académica del centro.

Folleto de difusión sobre la escuela para Therians en Argentina. FOTO: Redes sociales.
En el espacio televisivo se describió a “Fyrulais” como un lugar donde se impartirían talleres de caminatas, conducta, saltos y expresión corporal inspirada en comportamientos animales. Incluso se mencionó que allí te enseñan a ladrar, según comentaron los panelistas del programa.

Durante el segmento también se hizo una distinción entre el movimiento Furry —entendido como una subcultura creativa en la que se representan personajes animales— y la identidad therian, que algunos describen como una identidad más profunda; sentirse y percibirse como un animal. No obstante, el tratamiento fue en tono de broma, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre sobre la seriedad del proyecto.

¿Qué se sabe de los therians?

El fenómeno therian ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde jóvenes comparten videos usando máscaras y accesorios mientras imitan conductas de animales como perros o zorros. En ese contexto, no sería la primera vez que una tendencia digital deriva en encuentros presenciales o propuestas performáticas.

@fiamucaslaa

Le tiro un PAN a un Therian💀 Creo que no le gustó para nada por como me miro

♬ ardillas por doquier........ - Haru. 😶

Por ahora, la pregunta sigue en el aire: ¿se trata realmente de una escuela estructurada o de una iniciativa simbólica amplificada —y quizá exagerada— por las redes y el humor televisivo? Sin registros oficiales públicos que respalden su funcionamiento académico, el caso invita a la cautela y a verificar antes de asumir que existe un “colegio para therians” como tal.

