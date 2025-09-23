Videos de Instagram en 5120×1080: ¿para qué sirve este nuevo formato y cómo usarlo?

Si en los últimos días ha abierto Instagram y se ha topado con videos que parecen una cinta delgada horizontal en medio de la pantalla, no se trata de un error. Se trata de una nueva moda entre creadores de contenido que están publicando videos en 5120×1080 píxeles, una proporción tan panorámica que se sale de lo habitual en la red social.
El fenómeno no vino de la plataforma, sino de la comunidad. El periodista e influencer brasileño Josmi explica que “una persona subió un video en esa proporción extraña y de repente todos comenzaron a preguntar cómo se hacía. No creo que sea más que la novedad: la gente quiere probarlo y ver qué pasa”.